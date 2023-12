Radíme: Imunitu možno podporiť vitamínmi, pohybom, spánkom a otužovaním

Imunitu možno podporiť vitamínmi, pravidelným pohybom, kvalitným spánkom, ale aj otužovaním či saunovaním. Prevenciou pred prenosom respiračných ochorení je aj dôsledná hygiena rúk či pravidelné vetranie. Odporúča to Katarína Blažová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.





Zvýšiť je podľa nej potrebné najmä podiel vitamínu C v organizme, a to zvýšenou konzumáciou zeleniny a ovocia. Odporúča najmä papriku, chren, citrusové plody, čierne ríbezle, kapustu, kel, brokolicu, zelenú vňať, rakytník či šípky. Prospešný pre imunitu je aj vitamín D, ktorý sa nachádza v rybách, vajciach, kakau, smotane alebo treščej pečeni. Získať ho možno aj pobytom na slnku, prípadne prípravkami s obsahom D3. Dôležitý je aj zinok, ktorého nedostatok treba kompenzovať stravou bohatou na orechy, celozrnné výrobky, listovú zeleninu, pečeň, droždie, ale aj na mliečne výrobky.Výkonnosť imunity podľa Blažovej výrazne zvyšuje pravidelná pohybová aktivita. Odporúča venovať sa pohybu aspoň 30 až 40 minút, tri až päťkrát v týždni. Pozitívny vplyv na obranyschopnosť má aj saunovanie a otužovanie. Dôležitým faktorom je aj dostatok spánku a minimalizovanie stresu.Znižovať riziko prenosu vírusov a ochorení pomáha dôsledné dodržiavanie hygieny rúk či pravidelné, nárazové vetranie miestností. "Uzavreté a preplnené priestory (divadlá, kiná, štadióny, spoločenské podujatia, obchody, nákupné centrá) predstavujú zvýšené riziko nákazy, preto je potrebné minimalizovať čas strávený v takýchto priestoroch," doplnila odborníčka.Pripomenula tiež, že najúčinnejšou a najdostupnejšou ochranou proti chrípkovým ochoreniam je očkovanie. Odporúča sa najmä rizikovým skupinám, teda seniorom, zdravotníckym pracovníkom a ľuďom so závažnými chronickými ochoreniami.