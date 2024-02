Slobodníkovi hrozila podľa polície úkladná vražda, niekoľko mesiacov bol pod ochranou

Bol pod policajnou ochranou

Svedčiť chce aj naďalej

19.2.2024 (SITA.sk) - Príslušníci polície nadobudli začiatkom roku 2022 podozrenie, že bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernard Slobodník , ktorý vypovedá vo viacerých známych trestných kauzách, by sa mohol stať obeťou úkladnej vraždy. Slobodník to povedal počas pondelkového pojednávania s podnikateľom Norbertom Bödörom. O tom, že mu niečo hrozí, sa Slobodník podľa vlastných slov dozvedel od policajtov, keďže on sám takéto podozrenie nemal. Následne bol dva mesiace pod priamou policajnou ochranou.„Musel som odísť zo svojho domu," uviedol. Ďalších niekoľko mesiacov podľa neho polícia na jeho ochranu zaviedla opatrenia „technického charakteru" a musel napríklad nahlasovať, keď mal absolvovať úkony v rámci trestných konaní.Slobodník však podľa vlastných slov chce naďalej svedčiť v trestných kauzách. „Rozhodol som sa prijať zodpovednosť a verím, že nemôžem skončiť horšie, ako tí, čo to riadili a organizovali," doplnil.Slobodník je právoplatne odsúdený na podmienečný trest v rámci dohody o vine a treste za tri korupčné skutky. Zároveň čelí obžalobe v kauze Očistec, týkajúcej sa údajnej zločineckej skupiny pôsobiacej v polícii.