Slony z varšavskej ZOO už pripravujú na testy, chcú zistiť vplyv konopného oleja na ich stres

30.8.2020 (Webnoviny.sk) - Vo varšavskej zoo odobrali trom slonom vzorky krvi, slín, moču a výkalov v rámci pripravovaných testov, ktorých cieľom je zistiť, či môžu slonom podávať na zredukovanie stresu konopný olej.Podľa veterinárky evidovali pozitívne výsledky v redukcii stresu u koní alebo psov. Odborníci v zoo chcú zistiť, či by olej fungoval aj u ďalších zvierat, akými sú žirafa, nosorožec alebo ľadový medveď.S testami sa však rozhodli začať u slonov, ktoré zažívajú stresové obdobie po marcovom úmrtí staršej samice Erny.Veterinárka upozornila, že konopný olej nie je droga a neobsahuje THC. Môže mať aj protizápalové účinky a ďalšie výhody. Dodala, že by zvieratám nepodali nič, čo by ich vystavilo nebezpečenstvu.Vedci tiež sledujú hladinu kortizolu, takzvaného "stresového hormónu". Ak pôjde všetko podľa plánov, o niekoľko týždňov by mohli slonom začať postupne podávať olej. Očakávajú však, že výsledky štúdie budú poznať najskôr o dva roky.