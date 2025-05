Slová Merza sú neprijateľné. Slovensko nie je podľa Fica malý žiačik, ktorého treba poučovať – VIDEO

Výhrady k politike voči Rusku Fico považuje za opodstatnené

Merz pohrozil pozastavením eurofondov

27.5.2025 (SITA.sk) - Slová Merza sú podľa predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) neprijateľné, Slovensko podľa neho nie je malý žiačik, ktorého treba poučovať."Suverénne postoje Slovenska nepramenia z ješitnosti, ale vychádzajú z našich národnoštátnych záujmov. Politika jedného povinného názoru je popretím suverenity a demokracie. Ak počúvate tie agresívne poznámky, tak mám pocit, že nejdeme do dobrých časov," vyhlásil premiér na sociálnej sieti. Slová nemeckého kancelára Friedricha Merza sú podľa neho v modernej Európe neprijateľné."Ak nebudeme poslúchať, tak bude nasledovať trest? Toto nie je cesta k hľadaniu súdržnosti a k spolupráci. Verím, že si to vyjasníme, pretože takýto štýl komunikácie je kontraproduktívny," zdôraznil Fico.Premiér sa počas návštevy Arménska vyjadril, že sa nemôže Slovensku niekto vyhrážať, že keď nebude poslúchať, tak s ním spraví poriadok. "Mám sa cítiť byť vinný, ak hovorím, že je obrovská chyba zastaviť dovoz jadrového paliva z Ruskej federácie? Mám sa cítiť vinný, keď som povedal, že bola obrovská chyba, že prezident Zelenský zastavil tranzit plynu cez územie? Nemýľme si tieto veci," uviedol Fico a opätovne zdôraznil, že suverénne postoje SR vychádzajú z potreby chrániť vlastné záujmy."My sme suverénnymi, ale aj solidárnymi hráčmi. Preto ma prekvapujú tieto zbytočne silné slová," doplnil predseda vlády a zdôraznil, že ak si niekto myslí, že si teraz nedovolím povedať vlastný názor, tak je na veľkom omyle. Premiér súčasne podotkol, že nevidí nič, čo by niekto mohol v slovenskej politike označiť za porušenie pravidiel právneho štátu. "Ja som pripravený viesť dialóg, a keď bude treba, tak sa s pánom kancelárom aj stretnem,” uzavrel Fico s tým, že sa nevyplašil, a že názor nezmení.Nemecký kancelár Friedrich Merz pohrozil Slovensku zastavením eurofondov, ak sa bude príliš odkláňať od smerovania EÚ. Reagoval na otázku týkajúcu sa Slovenska a Maďarska počas diskusného fóra, ktoré zorganizovala verejnoprávna televízia WDR. Povedal, že konfliktu s týmito dvoma krajinami sa nebude dať vyhnúť, ak budú pokračovať v doterajšom kurze. Pohrozil zastavením eurofondov, ak sa budú snažiť brániť Únii v zavádzaní sankcií voči Rusku."Nemôžeme dovoliť, aby rozhodnutia celej Európskej únie záviseli od nejakej malej menšiny. A určite by mohlo dôjsť k jasnejším slovám a možno aj tvrdším konfliktom," povedal v rozhovore. Zdôraznil, že okrem právneho konania "je tu ešte vždy možnosť odobratia európskych prostriedkov" dotknutým štátom.Na slová Merza reagoval aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý takéto vyjadrenia odmieta. "Odmietame vyjadrenie nemeckého kancelára, ktorý na konferencii Európske fórum WDR hovoril o tom, ako presvedčiť členské krajiny, ktoré neťahajú za jeden povraz...Takéto uvažovanie je pre nás neprijateľné, pretože ak niektorý zo štátov vznesie výhrady, tak to robí pre svoje suverénne postavenie, ktoré je nedotknuteľné, a vtedy je potrebné rokovať a nie hľadať mechanizmy, ako ich donútiť k "poslušnosti"," uviedol Blanár, ktorý súčasne verí, že išlo zo strany Merza len o hypotetické úvahy.