Pellegrini: Samosprávy a štát čaká najväčšia výzva v histórii v podobe reformy verejnej správy – VIDEO

Musíme sa spojiť pre budúcnosť krajiny

Naplnili už mnohé sľuby

27.5.2025 (SITA.sk) - Po viac ako 30 rokoch samostatného Slovenska prichádza čas, aby sme si priznali, že takto to ďalej s riadením štátu a slovenských samospráv nejde. Povedal to prezident Peter Pellegrini v príhovore na sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) „Stojí pred nami tá najväčšia úloha, aká kedy pred ZMOS a štátom stála, a to pripraviť najväčšiu reformu riadenia štátu a samosprávy v novodobej histórii Slovenska,“ vyhlásil. Podľa neho je to výzva, pred ktorou si už nemôžeme zatvárať donekonečna oči, ani pozerať sa na to, komu to prinesie či neprinesie politické body.Poukázal na to, že v súčasnosti sú kompetencie pomiešané medzi štátom, župami, mestami a obcami, pričom sa bežne presúvajú bez finančného pokrytia. Prezidenta bude zaujímať vízia, ktorú mu predložia priamo samosprávy. Podčiarkol, že reforma sa nemôže robiť bez ich účasti „od zeleného stola v Bratislave“.„Vždy budete pre nás partneri. Nikdy sa nesmie opakovať doba, keď samospráva bola nepriateľom vlády alebo niektorých ústredných orgánov štátnej správy. Sme malé Slovensko, je nás 5,5 milióna, nemôžeme trieštiť sily a navzájom bojovať, ale musíme sa spojiť pre budúcnosť krajiny,“ prízvukoval prezident. Vyzdvihol, že služby, ktoré poskytujú mestá a obce, sa neustále zlepšujú.Predstaviteľom samospráv sa poďakoval za to, že ich dokážu zachovať aj pri náročných ekonomických situáciách, aká je aj teraz. Vláde pripomenul, že to boli práve mestá, obce a kraje, ktoré pomohli zvládnuť tejto krajine veľkú utečeneckú krízu po vypuknutí vojny na Ukrajine, dokázali zvládnuť energetickú krízu a suplujú často úlohu štátu, aj keď by to tak byť nemalo.„Chcem, aby ste vedeli, že aj v prezidentskom paláci máte svojho spojenca a partnera, na ktorého sa budete môcť kedykoľvek spoľahnúť,“ vyhlásil Pellegrini.Podľa prezidenta sa už podarilo naplniť mnohé zo sľubov, ktoré zazneli z pódia na predošlých snemoch ZMOS-u. Ako konkretizoval, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč Smer-SD ) naplnil sľub previesť pozemky Slovenského pozemkového fondu v intravilánoch miest a obcí do vlastníctva samospráv.„Dali sme vám sľub, že sa nedobre pripravená legislatíva predošlej vlády minimálne odsunie a pokúsime sa vytvoriť novú. Som veľmi rád, že je to dnes realitou, máme nový stavebný zákon, ktorý, ako dúfam, výrazne urýchli výstavbu a rozvoj v našich mestách a obciach,“ pokračoval prezident.Zároveň poukázal na to, že sa nepodarilo naplniť prísľub, aby každá obec na Slovensku mala prístup k vodovodu a kanalizácii.„Nepodarilo sa naplniť národný program dobudovania vodovodu a kanalizácie, ktorý prijala ešte moja vláda v roku 2019. Pevne verím, že v rámci programového vyhlásenia vlády budeme opäť svedkom prijatia takého zásadného dokumentu a konečne to budeme považovať za top prioritu, ktorú treba po viac ako 30 rokoch existencie Slovenska naplniť,“ zdôraznil.