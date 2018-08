Slováci a upratovanie: IKEA zistila, čo nám vadí najviac!

Neporiadok

Sú dva typy ľudí

Sme čistotní

Ach, tie nečakané návštevy

Domácim miláčikom a malým deťom neporiadok odpúšťame rýchlejšie

Veci, ktoré nemajú svoje vlastné miesto

Otestujte sa!







Odpoveď: papuče, vankúš, prázdnu krabicu na televíznom stolíku, a aspoň časť hračiek na zemi.







Počas trojdňovej diskusie IKEA vyspovedala respondentov, ktorí sa podelili nielen o svoje zvyky a pocity, ale tiež o reálne fotografie svojich obývacích izieb. Táto diskusia priniesla množstvo zaujímavých poznatkov.Všetci ho poznáme, no každý z nás ho vníma inak. Aj napriek tomu dokážeme nájsť veci, ktoré máme spoločné a na ktorých sa zhodneme. AžSlovákov si myslí, že skutočný neporiadok začína až vtedy, keď sa nám nedarí nájsť svoje veci.z náš vie, že nastal čas upratať, keď už veci nemáme kam odkladať.Hovorí sa, že dobrá nálada vyrieši všetky problémy. AžSlovákov sa priznalo, že pokiaľ majú dobrú náladu, neporiadok okolo seba znášajú oveľa lepšie. Pokiaľ sa vráti vaša polovička z práce vysmiata, nemusí to ale automaticky znamenať, že vám tie rozhádzané veci v obývačke prejdú len tak bez povšimnutia.Tí, ktorých upratovanie baví a tí, ktorí ho v obľube veľmi nemajú. Na Slovensku je tojedna polovica Slovákov tvrdí, že im upratovanie prináša radosť a pokoj kým druhú polovicu upratovanie nebaví. Považujú ho za povinnosť a nepredstavuje pre nich žiadnu formu zábavy a odreagovania. Z tejto skupiny ľudí sú dokonca niektorí schopní zachádzať priam do extrémov –Slovákov upratovanie domácnosti zvykne odkladať až do poslednej chvíle.Neporiadok má veľký vplyv na to, ako sa cítime. Takmer tretina Slovákov je večer pred spaním nervózna, keď nemá doma upratané. A čo nás dokáže rozhorčiť najviac? Lepkavá a špinavá podlaha! Na druhom mieste sa umiestnili ponožky/oblečenie pohodené na zemi a top trojku uzatvárajú použité vreckovky povaľujúce sa po miestnosti.Väčšina Slovákov upratuje každý deň, približnePravdou je, že upratujeme najmä dobre viditeľné miesta, ktoré sa upratujú jednoducho a rýchlo. Väčšie upratovanie si nechávame na víkend, kedy upratujeme v priemereDo víkendového upratovania sa často zapája celá rodina, pričom každý člen má pridelenú aktivitu. Cez týždeň domácnosť upratujú najmä ženy.Pohár na stole, prehodená deka na pohovke, časopisy a pohodená elektronika vôkol nás - toto všetko vnímame ako každodenný bežný neporiadok, ktorý obvykle vôbec neriešime. Situácia sa však mení, keď pri dverách zazvoní neočakávaná návšteva.Slovákov sa ihneď vrhá na rýchle upratovanie a všetky pohodené veci dáva preč z dohľadu. Pri návštevách si totiž Slováci vždy potrpia na upratanú domácnosť. Nezáleží na tom, kto k nám príde, uprataná domácnosť by podľa nás mala byť všeobecným pravidlom.Ak doma objavíme rozhádzané vankúše, hračky, deku pre domáceho miláčika alebo použité vreckovky, dobrá nálada a tolerancia neporiadku sa znižuje približne o. To však platí len v prípade, ak neporiadok spôsobil niekto iný ako malé deti alebo naši domáci miláčikovia. Tým dokážeme neporiadok odpustiť ľahšie a trápi nás menej.Naše veci majú doma obvykle svoje dané miesto. "Z prieskumu sme zistili, že urespondentov je neporiadok v ich domácnosti spôsobený aj tým, že niektoré veci svoje stabilné miesto nemajú. Ľudia potom nevedia, kam ich majú uložiť. Najčastejšie sú to nabíjačky (31 %), káble (30 %), letáky a katalógy (27 %), suveníry (24 %), tašky a batohy (18 %), lieky (17 %), hovorí Lucia Sobotková, vedúca predaja oddelenia úložných doplnkov pre IKEA Česko, Maďarsko a Slovensko. "IKEA preto ponúka viacero výrobkov a riešení ako neporiadku predísť," dodáva.A čo by Slovákom pomohlo lepšie udržiavať poriadok?z nás si uvedomuje, že najlepším riešením by bolo viac úložného priestoru, preľudí vlastniť menej vecí a prezasa lepšie úložné riešenia. Každý tretí Slovák vidí riešenie vo väčšom byte či dome a ibavo využívaní upratovacích služieb.Predstavte si situáciu, keď pri vašich dverách zazvoní neočakávaný hosť a máte len jednu minútu na rýchle upratanie. Ktoré veci podľa vás Slováci schovajú pred návštevou ako prvé?