Katalóg IKEA 2019 je oslavou rozmanitého životného štýlu

Fakty o Katalógu IKEA 2019

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Nový Katalóg IKEA 2019 je oslavou rozmanitosti života so všetkými radosťami, problémami, potrebami i túžbami, ktoré so sebou prináša. Jeho základom je sedem rôznych domácností – počnúc bytom s rozlohou 16 m2 až po domácnosť, ktorej členovia chcú žiť v súlade s prírodou. Za každou domácnosťou sa skrývajú rôzne životné príbehy, preto je zdrojom inšpirácie pre širokú skupinu ľudí, nech už žijú akokoľvek.V Katalógu IKEA 2019 nájdete aj nové dvojstrany, ktoré prinášajú návod na vytvorenie vzhľadu v určitom štýle s použitím cenovo dostupných doplnkov. Čitatelia oceňujú inšpiratívne časti Katalógu IKEA, preto boli rozšírené na úkor iného obsahu. Tohtoročná obálka Katalógu IKEA má odlišnú grafickú podobu. Vychádza z histórie a je inšpirovaná IKEA katalógmi z 80. rokov."V IKEA sa snažíme riešiť problémy, na ktoré všetci doma narážame, a tak zlepšiť náš život. Inak tomu nie je ani v najnovšom Katalógu IKEA 2019. Hoci sa náš spôsob života v rôznych častiach sveta líši, je toho veľa, čo máme spoločné,‟ hovorí Tanja Dolphin, manažérka IKEA Communications AB, zodpovedná za obsah katalógu. Obsah katalógu sa pripravuje na globálnej úrovni a je základom pre všetky verzie.Cieľom IKEA je nájsť optimálny spôsob, ako sa k ľuďom viac priblížiť, preto uskutočňuje prieskumy o správaní zákazníkov. Na základe získaných poznatkov sa potom prispôsobuje obsah katalógu IKEA tak, aby bol pre ľudí v jednotlivých krajinách ešte relevantnejší. Napríklad niektoré postele vyobrazené v tohtoročnom katalógu boli ustlané až piatimi rôznymi spôsobmi, aby sa vyhovelo potrebám jednotlivých trhov.Distribúcia Katalógu IKEA 2019 sa na Slovensku začne 16. augusta 2018. Digitálny katalóg bude dostupný na stiahnutie ihneď po uvedení 16. augusta 2018 na www.ikea.sk/katalog . Tlačenú verziu Katalógu IKEA si zákazníci budú môcť vyzdvihnúť v obchodnom dome IKEA Bratislava od 6. septembra 2018.Katalóg IKEA vychádza tento rok, máa oproti minulému roku bude mať menší počet strán. Z katalógu je vytlačenýchvýtlačkov. Na niekoľkých trhoch sa budú distribuovať dva Katalógy IKEA, čo umožní lepšie reagovať na sezónnosť a súčasne podporiť novinky. Svoj prvý Katalóg IKEA budú mať tento rok Bahrajn a Lotyšsko. Ku katalógu sa spravilo celkovo 1 552 fotografií a na jeho tvorbe, výrobe a preprave sa podieľaloIKEA investovala do udržateľnosti a lepšej kvality - na výrobu katalógov sa použil výhradne certifikovaný, čo z neho robí najväčšiu tlačovinu na svete vytlačenú výhradne na papieri s týmto certifikátom. IKEA skúša aj nové rozmery tlačenej verzie katalógu, ktoré v budúcnosti umožnia použiť udržateľnejšiu metódu tlače.Katalóg bude k dispozícii aj v elektronickej verzii, ktorá odráža tlačenú verziu s rovnakým rozsahom informácií. Digitálny katalóg bude mať 78 verzií a bude optimalizovaný na použitie na desktope a v mobile. Jeho obsah bude prispôsobený na distribúciu prostredníctvom iných médií, čo ponúka nové možnosti on-line prezentácie jeho inšpiratívneho obsahu. Pri navigácii v on-line verzii sa prinavracia k pôvodnej podobe vo forme listovania, ktorá lepšie zodpovedá tlačenej verzii katalógu.