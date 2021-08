Slováci absolvovali v minulom roku o takmer 60 percent menej pobytov s prenocovaním

Obyvatelia Slovenska v minulom roku absolvovali takmer päť miliónov súkromných pobytov s prenocovaním doma či v zahraničí. Oproti poslednému predpandemickému roku 2019 je to výrazný prepad skoro o 59 %.

Predvlani sa Slováci zúčastnili na 12,1 milióna cestách. Slováci vyhľadávali viac ako po iné roky bezpečnejšie platené ubytovanie na súkromí a pri cestách za hranice výraznejšie uprednostňovali auto pred lietadlom.

Vyplýva to z údajov zo zisťovania v domácnostiach, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚ) v publikácii Základné ukazovatele za dovolenkové a služobné cesty za rok 2020. Štatistici o tom informovali v piatok v tlačovej správe.

Dôvodom je pandémia

Pokles výdavkov

Vplyv opatrení COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.8.2021 (Webnoviny.sk) -Pandémia ochorenia COVID-19 tak výrazne pribrzdila cestovateľské aktivity Slovákov spojené s prenocovaním. "Pokles sa výraznejšie prejavil pri zahraničných pobytoch, medziročne dosiahol až vyše 81 %. Pri domácich cestách bol útlm miernejší, uskutočnilo sa o 46 % menej ciest ako v roku 2019," uviedla riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík ŠÚ Veronika Töröková.Rôzne tempo poklesu sa prejavilo aj zmenami pomeru medzi zahraničnými a domácimi súkromnými cestami. Kým v rokoch nepoznamenaných pandémiou smerovala za hranice zvyčajne zhruba tretina pobytov, vlani to bolo len 17 % (833-tisíc) súkromných ciest s prenocovaním.Koronakríza sa podľa ŠÚ prejavila aj skrátením dĺžky ciest. V minulom roku výraznejšie dominovali krátkodobé pobyty na jednu až tri noci, predstavovali 67 % cestovateľských aktivít Slovákov. V roku 2019 prevažovali menej, keď tvorili 56 % pobytov.Útlm cestovateľských aktivít počas prvého roka pandémie COVID-19 bol spojený aj s poklesom výdavkov na cestovanie. Pri tuzemských pobytoch išlo len o veľmi mierny medziročný pokles zo 151 eur na 148 eur na cestu.Výrazný prepad však nastal pri zahraničných pobytoch, obyvateľ Slovenska minul na jednu cestu o štvrtinu menej ako v roku 2019, a to celkovo 357 eur."Nižšie výdavky sú spojené najmä so skrátením dĺžky pobytov a preferenciou ubytovania u rodiny a známych na úkor plateného typu ubytovania. Priemerný počet prenocovaní v zahraničí klesol na 5,4 noci, v roku pred pandémiou to bolo 6,3 noci," dodala Töröková.Výsledky všetkých terénnych zisťovaní v domácnostiach vlani výrazne ovplyvnili opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19.Kvalitu dát vrátane štatistických odchýlok o cestovnom ruchu ovplyvnil extrémny útlm aktivít v rámci cestovania a sťažené podmienky pri terénnom zisťovaní dát.