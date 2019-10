Slováci aj Česi vnímajú Nežnú revolúciu pozitívne, Česi o niečo viac

Nežná revolúcia, demonštrácia v Prahe. Foto: TASR/ČTK Foto: TASR/ČTK

Bratislava 30. októbra (TASR) - Udalosti Nežnej revolúcie sú na Slovensku aj v Českej republike vnímané pozitívne, v ČR je to ešte o niečo viac. Vyplýva to z výskumu, ktorý v septembri 2019 realizoval Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky (IVO) a Sociologickým ústavom Akadémie vied Českej republiky. Výsledky v stredu predstavili na pôde SAV v Bratislave.Väčšina Slovákov, 59 percent, podľa výskumu zastáva názor, že zmena spoločenského systému v roku 1989 stála za to. Opačný názor má 34 percent. Občania ČR sa prikláňajú v prospech zmeny ešte výraznejšie, 73 percent z nich ju vo výskume zhodnotili pozitívne. Odborníci pripomínajú, že Česi hodnotia November 1989 pozitívnejšie ako Slováci dlhodobo. Dôvodom je podľa Zory Bútorovej z IVO napríklad fakt, že na Slovensko mala normalizácia výraznejšie dôsledky ako v Česku a vzhľadom na to Slováci nevolali tak výrazne po zmene ako Česi.Slováci podľa výskumu hodnotia politický a ekonomický systém pred rokom 1989 pozitívnejšie ako Česi. Naopak, pri hodnotení súčasného politického a ekonomického systému sú Slováci kritickejší ako Česi.Sociológovia tiež skúmali, ako ľudia hodnotia svoj život pred revolúciou a po nej. Slováci vo väčšine oblastí hodnotia súčasnú situáciu lepšie. Najkritickejšie, a v porovnaní pred rokom 1989 horšie, vnímajú situáciu v zdravotnej starostlivosti, v oblasti sociálnych istôt, ako aj v oblasti bezpečnosti či kriminality.vysvetlila Bútorová ďalšie výsledky. Respondenti odpovedali, koho považujú za obete a koho za víťazov ponovembrových zmien. Najviac strát pocítili podľa Slovákov starší ľudia, farmári, komunistickí funkcionári, ako ajVýskum tiež ukázal, že Slováci sú o niečo optimistickejší ako v Českej republike pri očakávaní, aký bude politický systém o 10 rokov.