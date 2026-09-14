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14. septembra 2026
Slováci ako prví na ME zobrali set majstrom sveta. Talianov nečakane potrápili, teraz ich čakajú Česi
Slovenskí volejbalisti prehrali v Modene s domácim Talianskom 1:3, v dramatickej koncovke druhého setu však triumfovali 27:25. Tréner Michal Masný vidí pozitívny signál pred dôležitým súbojom s ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Slovenskí volejbalisti prehrali v Modene s domácim Talianskom 1:3, v dramatickej koncovke druhého setu však triumfovali 27:25. Tréner Michal Masný vidí pozitívny signál pred dôležitým súbojom s Českom.
Slovenskí volejbalisti síce ani vo svojom druhom zápase na majstrovstvách Európy nebodovali, proti úradujúcim majstrom sveta však dokázali niečo, čo sa na tomto šampionáte pred nimi nepodarilo žiadnemu súperovi Talianska. Domácemu favoritovi v Modene zobrali set a po prehre 1:3 (-17, 25, -10, -19) sa môžu oprieť najmä o výkon z druhého dejstva.
Slováci v ňom s Talianmi držali krok a v dramatickom závere dokonca odvrátili dva setbaly. Za stavu 25:25 poslal Yuri Romano loptu do autu a prvý setbal získalo Slovensko. V nasledujúcej výmene Billich pomohol blokom a po lopte zadarmo rozhodol tvrdým útokom Martin Rendla o víťazstve 27:25. „Teší ma, že sme Talianom zobrali set. Pred zápasom som hovoril, že keď bude v koncovke stav 20:20, máme šancu,“ povedal tréner Slovenska Michal Masný pre web Slovenskej volejbalovej federácie.
Favorit však po strate druhého setu odpovedal jednoznačne. Tretí set ovládol 25:10 a vo štvrtom zvíťazil 25:19. Taliansko tak dosiahlo tretie víťazstvo za sebou a zabezpečilo si postup do osemfinále. „Potom si to už Taliani postrážili, mali navrch na blokoch i na podaní. Som spokojný s novými hráčmi v základnej zostave, Rendla i Palgut podali dobré výkony, čo je pozitívny signál pred dôležitým súbojom s Českom,“ pokračoval Masný.
Najproduktívnejším Slovákom bol s 13 bodmi Erik Gulák, Ihnát zaznamenal 12 a Rendla 11 bodov. Gulák priznal, že slovenský tím sám neočakával, že domácich favoritov dokáže dostať do takýchto problémov. „Nečakali sme, že Talianov takto potrápime a zoberieme im set. V druhom dejstve sme však na palubovke robili tie správne veci a zaslúžene sme ho získali vo svoj prospech. Atmosféra v hale bola skvelá. Hrať proti majstrom sveta bola pre nás veľká skúsenosť,“ povedal slovenský univerzál.
Rendla si zápas pred 4392 divákmi v modenskej hale PalaPanini užil, zároveň však upozornil na chyby, ktoré Slovákov stáli lepší výsledok. „Bolo to super, v Modene bola plná hala, užil som si to. Škoda, že v treťom a štvrtom sete sme robili chyby v jednoduchých veciach. Výborná bola koncovka druhého setu.“
Slovensko má po dvoch dueloch A-skupiny dve prehry a už v pondelok od 16.00 h ho čaká dôležitý zápas proti Česku. Rendla ponúkol pred susedským súbojom jednoduchý recept: „Receptom na Čechov bude dobrý spánok a tvrdá robota.“
Zdroj: SITA.sk - Slováci ako prví na ME zobrali set majstrom sveta. Talianov nečakane potrápili, teraz ich čakajú Česi © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí volejbalisti síce ani vo svojom druhom zápase na majstrovstvách Európy nebodovali, proti úradujúcim majstrom sveta však dokázali niečo, čo sa na tomto šampionáte pred nimi nepodarilo žiadnemu súperovi Talianska. Domácemu favoritovi v Modene zobrali set a po prehre 1:3 (-17, 25, -10, -19) sa môžu oprieť najmä o výkon z druhého dejstva.
Slováci v ňom s Talianmi držali krok a v dramatickom závere dokonca odvrátili dva setbaly. Za stavu 25:25 poslal Yuri Romano loptu do autu a prvý setbal získalo Slovensko. V nasledujúcej výmene Billich pomohol blokom a po lopte zadarmo rozhodol tvrdým útokom Martin Rendla o víťazstve 27:25. „Teší ma, že sme Talianom zobrali set. Pred zápasom som hovoril, že keď bude v koncovke stav 20:20, máme šancu,“ povedal tréner Slovenska Michal Masný pre web Slovenskej volejbalovej federácie.
Favorit však po strate druhého setu odpovedal jednoznačne. Tretí set ovládol 25:10 a vo štvrtom zvíťazil 25:19. Taliansko tak dosiahlo tretie víťazstvo za sebou a zabezpečilo si postup do osemfinále. „Potom si to už Taliani postrážili, mali navrch na blokoch i na podaní. Som spokojný s novými hráčmi v základnej zostave, Rendla i Palgut podali dobré výkony, čo je pozitívny signál pred dôležitým súbojom s Českom,“ pokračoval Masný.
Najproduktívnejším Slovákom bol s 13 bodmi Erik Gulák, Ihnát zaznamenal 12 a Rendla 11 bodov. Gulák priznal, že slovenský tím sám neočakával, že domácich favoritov dokáže dostať do takýchto problémov. „Nečakali sme, že Talianov takto potrápime a zoberieme im set. V druhom dejstve sme však na palubovke robili tie správne veci a zaslúžene sme ho získali vo svoj prospech. Atmosféra v hale bola skvelá. Hrať proti majstrom sveta bola pre nás veľká skúsenosť,“ povedal slovenský univerzál.
Rendla si zápas pred 4392 divákmi v modenskej hale PalaPanini užil, zároveň však upozornil na chyby, ktoré Slovákov stáli lepší výsledok. „Bolo to super, v Modene bola plná hala, užil som si to. Škoda, že v treťom a štvrtom sete sme robili chyby v jednoduchých veciach. Výborná bola koncovka druhého setu.“
Slovensko má po dvoch dueloch A-skupiny dve prehry a už v pondelok od 16.00 h ho čaká dôležitý zápas proti Česku. Rendla ponúkol pred susedským súbojom jednoduchý recept: „Receptom na Čechov bude dobrý spánok a tvrdá robota.“
Zdroj: SITA.sk - Slováci ako prví na ME zobrali set majstrom sveta. Talianov nečakane potrápili, teraz ich čakajú Česi © SITA Všetky práva vyhradené.
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