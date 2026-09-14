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14. septembra 2026
Boh videl, ako tvrdo pracovali a koľko si vytrpeli. Zverev vyhral po Roland Garros aj US Open – VIDEO
Alexander Zverev zdolal Bena Sheltona vo finále US Open v New Yorku. Len štyria tenisti v tzv. otvorene ére vyhrali prvé dva grandslamové tituly svojej kariéry v rovnakej sezóne. K triu Jimmy Connors ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Alexander Zverev zdolal Bena Sheltona vo finále US Open v New Yorku.
Len štyria tenisti v tzv. otvorene ére vyhrali prvé dva grandslamové tituly svojej kariéry v rovnakej sezóne. K triu Jimmy Connors (1974), Guillermo Vilas (1977), Jannik Sinner (2024) sa aktuálne pridal Alexander Zverev.
Nemecký dlháň po júnovom triumfe na Roland Garros v Paríži ovládol aj US Open v New Yorku. Vo finále zdolal amerického vyzývateľa Bena Sheltona 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2.
Zverev sa roky pohybuje vo svetovej špičke, ale čerešničky na torte - grandslamové tituly akoby sa mu vyhýbali. Po bolestivej prehre vo finále US Open 2020 s Rakúšanom Dominicom Thiemom (prehral zo stavu 2:0 na sety) nasledovali finálové neúspechy na Roland Garros 2024 aj Australian Open 2025.
Po tom poslednom proti vychádzajúcej hviezde Jannikovi Sinnerovi sa rozplakal, ale neprestal bojovať. Odmenou mu je najlepšia sezóna kariéry so semifinále na Australian Open, finále na Wimbledone a už spomenutými titulmi v Paríži a New Yorku.
"Chcem sa poďakovať najmä svojmu tímu. Tridsať rokov sme nezískali grandslamový titul a teraz máme dva v priebehu troch mesiacov. Myslím si, že Boh videl, ako tvrdo sme pracovali, koľko sme si toho vytrpeli a akou bolesťou sme si prešli. Verím, že rok 2026 je krásnym výsledkom všetkých tých predchádzajúcich rokov, keď sa to nedarilo," skonštatoval Zverev, cituje ho web ATP Tour.
Mužské finále v New Yorku bolo relatívne vyrovnané. Na esá to bolo 9:10 a na víťazné údery 35:47 z pohľadu neskoršieho víťaza Zvereva. Nemec však urobil podstatne menej nevynútených chýb (31:47) a na body premenil až 86% nábehov k sieti, kým jeho súper len 69%.
Pred hviezdnym publikom na štadióne Arthura Ashea, medzi ktorým nechýbali herci Pierce Brosnan a Brad Pitt, Zverev opakovane čelil Sheltonovej sile a vracal údery s vysokou presnosťou a hĺbkou. V dlhších výmenách bolo takmer nemožné ho zdolať.
Shelton, známy svojím výbušným podaním a agresívnym štýlom hry, mal problémy nájsť rytmus pri vlastnom servise, zatiaľ čo Zverevova neúnavná hra a pokojné rozhodovanie postupne otupili súperov odpor. Keď Zverev v suverénne odohranom tajbrejku 7:2 získal vedenie 2:0 na sety, zdalo sa, že finále speje čoskoro ku koncu.
Shelton odmietol tento scenár a vo vyrovnanom treťom sete sa mu v dvanástom geme podarilo vziať Zverevovi podanie a po premenenom treťom setbale na 7:5 znížil na 1:2 na sety. Vysokú úroveň svojej hry však nedokázal presunúť aj do ďalšieho setu.
Súper ho v úvode štvrtého setu brejkol a neskôr ešte raz na 5:2. V tej chvíli bolo jasné, že Američania sa nedočkajú prvého svojho víťaza dvojhry po 23 rokoch. Zverev pri svojom podaní premenil hneď prvý mečbal. Svoju zápasovú bilanciu na grandslamových turnajoch v roku 2026 zakončil na 25 víťazstvách a 2 prehrách.
Shelton na ceste do finále vyradil aj obhajcu titulu Španiela Carlosa Alcaraza a tiež vo výbornej forme hrajúceho krajana Francesa Tiafoea. Na Zverevove precízne údery, konštantne dobré podanie a dlhoročné skúsenosti z veľkých zápasov bol však prikrátky.
"Ben, si úžasný hráč aj človek, Toto bolo tvoje prvé grandslamové finále, no už som ti hovoril, že sa sem ešte mnohokrát vrátiš. Máš na to," povzbudil Zverev svojho sklamaného finálového súpera.
Časť svojho slávnostného príhovoru nový šampión New Yorku venoval aj mame Irine, tiež bývalej tenistke, ktorá mu nezakázala hrať tenis, hoci ju k tomu lekári nepriamo nabádali.
"Dlhoročné naháňanie grandslamového titulu rozhodne nebolo tou najťažšou prekážkou, ktorej sme museli čeliť. Keď vášmu štvorročnému synovi diagnostikujú cukrovku a lekári v ordinácii vám povedia, že život a športové aktivity dieťaťa budú značne obmedzené, treba mať obrovskú silu, aby ste z tej ordinácie vyšli a povedali si: Môj syn bude tým, kým sám bude chcieť byť. Ak bude chcieť byť tenistom, bude tenistom.
Ak bude chcieť robiť niečo iné, bude robiť niečo iné. Táto choroba nás však nebude definovať. Som šťastný, že sme to spoločne zvládli a že dnes môžeme robiť to, čo robíme," pripomenul Zverev.
Zdroj: SITA.sk - Boh videl, ako tvrdo pracovali a koľko si vytrpeli. Zverev vyhral po Roland Garros aj US Open – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Len štyria tenisti v tzv. otvorene ére vyhrali prvé dva grandslamové tituly svojej kariéry v rovnakej sezóne. K triu Jimmy Connors (1974), Guillermo Vilas (1977), Jannik Sinner (2024) sa aktuálne pridal Alexander Zverev.
Nemecký dlháň po júnovom triumfe na Roland Garros v Paríži ovládol aj US Open v New Yorku. Vo finále zdolal amerického vyzývateľa Bena Sheltona 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2.
Finálové prehry
Zverev sa roky pohybuje vo svetovej špičke, ale čerešničky na torte - grandslamové tituly akoby sa mu vyhýbali. Po bolestivej prehre vo finále US Open 2020 s Rakúšanom Dominicom Thiemom (prehral zo stavu 2:0 na sety) nasledovali finálové neúspechy na Roland Garros 2024 aj Australian Open 2025.
Po tom poslednom proti vychádzajúcej hviezde Jannikovi Sinnerovi sa rozplakal, ale neprestal bojovať. Odmenou mu je najlepšia sezóna kariéry so semifinále na Australian Open, finále na Wimbledone a už spomenutými titulmi v Paríži a New Yorku.
Rok 2026 je výsledok
"Chcem sa poďakovať najmä svojmu tímu. Tridsať rokov sme nezískali grandslamový titul a teraz máme dva v priebehu troch mesiacov. Myslím si, že Boh videl, ako tvrdo sme pracovali, koľko sme si toho vytrpeli a akou bolesťou sme si prešli. Verím, že rok 2026 je krásnym výsledkom všetkých tých predchádzajúcich rokov, keď sa to nedarilo," skonštatoval Zverev, cituje ho web ATP Tour.
Mužské finále v New Yorku bolo relatívne vyrovnané. Na esá to bolo 9:10 a na víťazné údery 35:47 z pohľadu neskoršieho víťaza Zvereva. Nemec však urobil podstatne menej nevynútených chýb (31:47) a na body premenil až 86% nábehov k sieti, kým jeho súper len 69%.
Brosnan aj Pitt v hľadisku
Pred hviezdnym publikom na štadióne Arthura Ashea, medzi ktorým nechýbali herci Pierce Brosnan a Brad Pitt, Zverev opakovane čelil Sheltonovej sile a vracal údery s vysokou presnosťou a hĺbkou. V dlhších výmenách bolo takmer nemožné ho zdolať.
Shelton, známy svojím výbušným podaním a agresívnym štýlom hry, mal problémy nájsť rytmus pri vlastnom servise, zatiaľ čo Zverevova neúnavná hra a pokojné rozhodovanie postupne otupili súperov odpor. Keď Zverev v suverénne odohranom tajbrejku 7:2 získal vedenie 2:0 na sety, zdalo sa, že finále speje čoskoro ku koncu.
Zníženie na 1:2
Shelton odmietol tento scenár a vo vyrovnanom treťom sete sa mu v dvanástom geme podarilo vziať Zverevovi podanie a po premenenom treťom setbale na 7:5 znížil na 1:2 na sety. Vysokú úroveň svojej hry však nedokázal presunúť aj do ďalšieho setu.
Súper ho v úvode štvrtého setu brejkol a neskôr ešte raz na 5:2. V tej chvíli bolo jasné, že Američania sa nedočkajú prvého svojho víťaza dvojhry po 23 rokoch. Zverev pri svojom podaní premenil hneď prvý mečbal. Svoju zápasovú bilanciu na grandslamových turnajoch v roku 2026 zakončil na 25 víťazstvách a 2 prehrách.
Shelton si počká
Shelton na ceste do finále vyradil aj obhajcu titulu Španiela Carlosa Alcaraza a tiež vo výbornej forme hrajúceho krajana Francesa Tiafoea. Na Zverevove precízne údery, konštantne dobré podanie a dlhoročné skúsenosti z veľkých zápasov bol však prikrátky.
"Ben, si úžasný hráč aj človek, Toto bolo tvoje prvé grandslamové finále, no už som ti hovoril, že sa sem ešte mnohokrát vrátiš. Máš na to," povzbudil Zverev svojho sklamaného finálového súpera.
Cukrovka ho nezlomila
Časť svojho slávnostného príhovoru nový šampión New Yorku venoval aj mame Irine, tiež bývalej tenistke, ktorá mu nezakázala hrať tenis, hoci ju k tomu lekári nepriamo nabádali.
"Dlhoročné naháňanie grandslamového titulu rozhodne nebolo tou najťažšou prekážkou, ktorej sme museli čeliť. Keď vášmu štvorročnému synovi diagnostikujú cukrovku a lekári v ordinácii vám povedia, že život a športové aktivity dieťaťa budú značne obmedzené, treba mať obrovskú silu, aby ste z tej ordinácie vyšli a povedali si: Môj syn bude tým, kým sám bude chcieť byť. Ak bude chcieť byť tenistom, bude tenistom.
Ak bude chcieť robiť niečo iné, bude robiť niečo iné. Táto choroba nás však nebude definovať. Som šťastný, že sme to spoločne zvládli a že dnes môžeme robiť to, čo robíme," pripomenul Zverev.
Zdroj: SITA.sk - Boh videl, ako tvrdo pracovali a koľko si vytrpeli. Zverev vyhral po Roland Garros aj US Open – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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