Slováci bažia po uznaní a väčšina zamestnancov sa cíti ukrátená. Aké benefity by ocenili najviac?

Ľudia radi vidia výsledky svojej práce

Teambuildingy zamestnanci neobľubujú

Verejný sektor bez benefitov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.10.2021 - Zamestnanci vo verejnom sektore sú spokojnejší, negatívne pocity nedocenenia, stresu a stereotypu viac zažívajú zamestnanci veľkých súkromných firiem a korporácií. Až 80 percent zamestnancov si myslí, že predstavujú pre svojho zamestnávateľa ľahko nahraditeľný ľudský kapitál. Chýba záujem, kontakt a spätná väzba od zamestnávateľa.V porovnaní s benefitmi, ktoré poskytujú svojim zamestnancom iní slovenskí alebo zahraniční zamestnávatelia, sa slovenskí zamestnanci cítia ukrátení. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v auguste tohto roka na vzorke 1 200 zamestnancov na Slovensku zrealizovala Asociácia moderných benefitov (AMOBE) v spolupráci s prieskumnou agentúrou 2muse.Obed podľa výsledkov prieskumu plní pre väčšinu slovenských zamestnancov nielen funkciu nasýtenia, ale i psychohygieny a oddychu. Zabezpečenie stravovania je považované skôr za povinnosť zamestnávateľa než benefit.Až takmer 40 percent zamestnancov považuje za ideálnu formu stravovania príspevok na stravovanie v podobe elektronických alebo papierových stravných lístkov, len jedna tretina by chcela finančný príspevok. Peňažný príspevok na stravné je pre bohatých, ľudia s horšou finančnou situáciou sa viac prikláňajú k elektronickým stravným lístkom.Tri štvrtiny slovenských zamestnancov chodia do práce rado. Baví ich, keď má práca zmysel a vidia za sebou konkrétne výsledky. Vnímanie dnešných zamestnávateľov očami slovenských zamestnancov však nie je veľmi lichotivé.Veľmi spokojný so súčasným zamestnávateľom je len približne každý tretí zamestnanec. Zamestnancom chýba záujem, kontakt a spätná väzba od zamestnávateľa. Zamestnanecké benefity preto môžu napomôcť zlepšiť tento vzťah.Štvordňový pracovný týždeň sa umiestnil na čele rebríčka najatraktívnejších benefitov, hneď za najsilnejšími finančnými benefitmi 13. a 14. platu. Vysoko atraktívny by bol pre slovenských zamestnancov aj vyšší príspevok na stravovanie.Zamestnancov viac lákajú benefity, ktoré im nekrátia výplatu – nezdaňujú sa, nijako neznižujú ich príjem, práve naopak. K najmenej atraktívnym benefitom patria teambuildingy, ktoré oslovujú menšiu časť zamestnancov.Najviac benefitov majú v súčasnosti zamestnanci v korporáciách a veľkých firmách. Podľa ich celkovej spokojnosti sa však zdá, že ich nedokážu dostatočne motivovať.Naopak, najmenej benefitov uvádzali zamestnanci vo verejnom sektore. Boli by vďační za množstvo aj menej náročných benefitov – napríklad školenia, teambuildingy, alebo vyššie sumy na gastrolístkoch.Asociácia moderných benefitov združuje spoločnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko a Doxx-Stravné lístky. Členovia asociácie zabezpečujú zamestnanecké benefity, vrátane papierových a elektronických stravných lístkov, pre viac ako 770-tisíc zamestnancov pracujúcich u takmer 35-tisíc zamestnávateľov a SZČO.