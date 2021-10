Minister Krajniak možno umožní firmám pýtať sa zamestnancov, či sú očkovaní

Novela Zákonníka práce

Zaočkovaní a nezaočkovaní by nepracovali spolu

7.10.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávateľ má ústavnú možnosť spýtať sa svojho zamestnanca, či je zaočkovaný. Na tlačovej besede to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Takéto stanovisko podľa neho k tomuto kroku dala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková „Pôvodne sme uvažovali nad tým, že by to mohlo byť stanovené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva , ale nakoniec to stanovisko je také, že by sme to mohli upraviť, ak bude všeobecná vôľa, v Zákonníku práce ," povedal minister.Na najbližšom rokovaní tripartity chce o tejto možnosti informovať zamestnávateľov a odborárov. „Ak bude zhoda, tak si vieme predstaviť, že pripravíme takúto novelu Zákonníka práce," tvrdí Krajniak.Žiadať od zamestnanca informáciu o tom, či je zaočkovaný, by sa zamestnávateľovi umožnilo len preto, aby si mohol upraviť prácu zamestnancov a bezpečnosť na pracovisku. „Napríklad tak, že zaočkovaní budú pracovať spolu a nezaočkovaní budú pracovať spolu," dodal Krajniak.Voči nezaočkovanému zamestnancovi nebudú možné žiadne pracovnoprávne postihy.