Slováci budú hrať o ME vo futbale pred fanúšikmi, Severní Íri však nemajú v Belfaste zľutovanie

Povolili navýšenie počtu divákov

Jedinečná šanca

7.11.2020 (Webnoviny.sk) - V budúcotýždňovom finálovom súboji baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy budú mať domáci Severní Íri okrem znalosti trávnika v belfastskom Windsor Parku aj ďalšiu výhodu, na tribúny by sa totiž malo dostať aj 1060 fanúšikov.Víťaz štvrtkového duelu si zabezpečí účasť na ME, ktoré sa mali pôvodne konať v júni a júli 2020, no pandémia koronavírusu spôsobila ich odklad o jeden rok.Už v októbri sa na rovnakom mieste dostalo do hľadiska 600 priaznivcov v súboji Ligy národov proti Rakúšanom (0:1), miestna Futbalová asociácia teraz presvedčila úrady a tie povolili navýšenie počtu divákov na 1060. Kapacita Windsor Parku je 18 500 miest na sedenie. Informácie priniesol denník Belfast Telegraph na svojom webe."Boli sme vo fáze, kedy sme nedokázali víťaziť. A povinnosť hrať pred prázdnymi tribúnami nám v tomto nepomáhala. Sme veľmi radi, že na tento duel sa do hľadiska dostanú aj fanúšikovia. Asociácia urobila skvelú prácu," prezradil pre spomenuté periodikum kouč národného výberu Ian Baraclough.Výber Severného Írska v kalendárnom roku 2020 ešte nezvíťazil, v štyroch dueloch Ligy národov si pripísal tri prehry a jednu remízu, v semifinále baráže po výsledku 1:1 vypadli s tímom Bosny a Hercegoviny po penaltách.V Severnom Írsku berú štvrtkový duel proti Slovákom ako jedinečnú šancu. Domáci sa však sami pasujú do úlohy outsidera. "Pred súperom máme rešpekt, ale žiadne zľutovanie," vyjadril sa kouč Baraclough. Na MS sa predstavil výberu Severného Írska zatiaľ naposledy v roku 1986, na ME sa dostal zatiaľ iba raz - v roku 2016.Že to s postupom myslia v krajine mimoriadne vážne, svedčí aj skutočnosť, že kormidelník Baraclough sa radil o blížiacom sa súboji proti slovenskej reprezentácii aj s trénerom výberu Írska Stephenom Kennym. Slováci v semifinále baráže vyradili práve Írov, v októbri ich v Bratislave po bezgólovej remíze zdolali až v penaltovom rozstrele.Kenny poskytol Baracloughovi pomoc týkajúcu sa najmä taktiky. "Stephen mi zavolal a v prvom rade poprial všetko dobré. Povedal tiež, že v prípade akýchkoľvek otázok je plne k dispozícii. Šlo najmä o spoluprácu analytikov, ale oceňujem túto formu pomoci," prezradil Baraclough pre Belfast Telegraph.