Slováci budú mať v novom roku menej povinností, umožní to novela zákona o sociálnom poistení

13.12.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnancom a zamestnávateľom sa od nového roka zjednodušia niektoré povinnosti voči Sociálnej poisťovni . Novela zákona o sociálnom poistení totiž prináša menej byrokracie, ako aj druhú šancu na splnenie si povinností v dodatočnej 7-dňovej lehote.Ako ďalej informuje poisťovňa, novela s účinnosťou od 1. januára 2021 zjednoduší zamestnávateľom a zamestnancom v komunikácii so Sociálnou poisťovňou viacero postupov.Vo vzťahu k zamestnávateľom sa ruší povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich dní, kedy nezamestnáva už žiadneho zamestnanca.Sociálna poisťovňa automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.Taktiež sa zruší povinnosť zamestnávateľa oznamovať Sociálnej poisťovni zmeny v údajoch, napríklad mena, jeho zamestnanca s trvalým pobytom na Slovensku. Zmenu bude Sociálna poisťovňa získavať z registra fyzických osôb.Zároveň sa zruší povinnosť oznamovať začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom. Vo vzťahu k poistencom sa ruší povinnosť písomne oznámiť do ôsmich dní zmenu mena a iných údajov, nakoľko údaje bude Sociálna poisťovňa získavať z registra fyzických osôb. Platí to aj pri SZČO.Zmenou zákona o sociálnom poistení sa od 1. januára ďalej zavádza princíp druhej šance pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá načas nesplní svoju povinnosť v lehotách určených jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, ale dodatočne ju splní v ďalšej sedemdňovej lehote. Ak fyzická a právnická osoba splní svoju povinnosť v dodatočnej lehote, Sociálna poisťovňa jej neuloží pokutu.