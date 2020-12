Švajčiarsko sa chystá k obrovskej evakuácii ľudí, chce vyprázdniť muničné sklady z druhej svetovej vojny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.12.2020 (Webnoviny.sk) - Švajčiarske úrady vyzvali na vyprázdnenie podzemného skladu v Bernských Alpách z čias druhej svetovej vojny, v ktorom sa nachádza 3 500 ton munície. Napredujú tak k obrovskému projektu, ktorý by mohol stáť miliardy a vyžadovať evakuáciu obyvateľov obce Mitholz na desaťročie, pravdepodobne nie však pred rokom 2030.Švajčiarska vláda v pondelok oznámila, že poverila ministerstvo obrany, aby do jesene 2022 naplánovalo potrebné bezpečnostné a evakuačné opatrenia. Sklad v Mitholzi, ktorého analýzu začali pred dvomi rokmi, podľa úradov naďalej predstavuje vzhľadom na súčasné bezpečnostné predpisy "neprijateľné" riziká.Operácie potrebné na jeho vyprázdnenie okrem iného vyžadujú zabezpečenie dopravných sietí v centrálnom Švajčiarsku. Vláda vysvetlila, že projekt konzultovali s miestnymi úradmi a obyvateľmi a oni to schválili.Muničný sklad vytvorili v rámci švajčiarskej vojenskej stratégie pre prípad, že by Švajčiarsko, ktoré bolo počas vojny neutrálne, napadli. Vojaci by sa skryli v horách a využili by sieť podzemných muničných skladov. Sklad v Mitholzi svojho času obsiahol 7 000 ton munície, časť z nej v roku 1947 vybuchla a zabila deväť ľudí.