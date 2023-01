Slováci by bez neho nemali šancu, vychválili experti brankára Gajana a spomenuli aj draft NHL

Gajan zastavil 53 striel

Sleduje ho NHL

Dvorského "cena" by mala stúpnuť

3.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Adam Gajan pôvodne nemal štartovať na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Kanade, no napokon vychytal obe víťazstvá slovenského tímu v skupinovej časti a dlho trápil aj kanadské hviezdy. V pondelkovom štvrťfinálovom zápase previedol 53 úspešných zákrokov, ale nezabránil prehre 3:4 po predĺžení. Za svoj výkon si však vyslúžil uznanie od zámorských expertov.„Bol to jeden z najlepších brankárskych výkonov v nedávnej histórii. Gajan zastavil 53 striel, aby udržal Slovákov v hre. Predviedol tak veľa dôležitých zákrokov proti kanadským hráčom. Nie je voči nemu fér, že zápas prehral. Tento nedraftovaný brankár si vyslúžil pozornosť pred nasledujúcim draftom nováčikov. Podal skvelý výkon," pochválil 18-ročného Popradčana Tony Ferrari z magazínu The Hockey News.Zaradil ho medzi tri hviezdy štvrťfinálových duelov na MSJ 2023, konkrétne na 2. miesto za kanadského útočníka Connora Bedarda.„Bol senzačný, čelil 57 strelám. Pesimisti povedia, že Kanaďania trafili aspoň päťkrát konštrukciu bránky, ale buďme úprimní - Slováci by bez neho nemali šancu pobiť sa o víťazstvo v predĺžení. Gajan nebol od začiatku v tréningovom kempe Slovenska a ani sa neuvažovalo o tom, že by mal na turnaji chytať. To vypovedá o jeho vytrvalosti a schopnosti vyrovnať sa s tlakom. Môžeme s istotou povedať, že kluby NHL ho už sledujú v súvislosti s draftom," napísal bývalý hokejový skaut Jason Bukala z televízie Sportsnet o Gajanovi, ktorý ukončil šampionát s úspešnosťou zákrokov 93,59 percenta a priemerom 2,40 inkasovaného gólu na zápas.Bukala vyzdvihol aj výkony obrancu Maxima Štrbáka a útočníka Dalibora Dvorského v stretnutí proti Kanade, obaja si podľa neho polepšia v preddraftových rebríčkoch.Štrbák sa podľa odborníka umiestni v budúcoročnom drafte na 35. až 40. pozícii a aj Dvorského "cena" by mala stúpnuť. V doterajších rebríčkoch bol zväčša v prvej desiatke.