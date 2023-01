Martina Navrátilová bojuje so zákernou chorobou, rovnaké ochorenie prekonala pred 12 rokmi

Rakovina

Sieň slávy svetového tenisu

3.1.2023 (Webnoviny.sk) - Tenisová legenda Martina Navrátilová opäť bojuje s rakovinou, 66-ročnej bývalej svetovej jednotke lekári zistili rané štádium rakoviny hrtana a prsníka.Víťazka 59 grandslamových turnajov, vrátane 18 vo dvojhre, už prekonala rakovinu prsníka v roku 2010. Podľa jej slov počas turnaja WTA Finals v novembri 2022 zaznamenala, že má zväčšenú lymfatickú uzlinu v krku a vyhľadala lekára. Biopsia potvrdila rakovinu a neskôr ďalšie testy odhalili rovnaké ochorenie v prsníku.„Je to vážne, ale liečiteľné a ja dúfam, že to dobre dopadne. Nejaký čas to bude nepríjemné, ale budem bojovať so všetkým, čo mám. Môj telefón a twitter vybuchujú, takže to poviem znova: ďakujem vám všetkým za podporu, ešte som neskončila," vyhlásila rodáčka z Prahy, ktorá v ostatných rokoch pôsobila ako televízna expertka.Pôvodne mala pracovať pre Tennis Channel počas Australian Open 2023, ale zo zdravotných dôvodov sa tak nestane.Martna Navrátilová získala okrem 18 singlových aj 41 deblových grandslamových titulov, 31 vo štvorhre žien a 10 v mixe. Ten záverečný dosiahla s Bobom Bryanom na US Open 2006, mesiac pred svojimi 50. narodeninami.Počas kariéry zaznamenala rekordných 167 turnajových prvenstiev a 331 týždňov bola na čele rebríčka WTA. V roku 2000 ju uviedli do Siene slávy svetového tenisu.