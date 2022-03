Slováci by uľahčili špecializovaným cudzincom prístup na pracovný trh, v prieskume to podporila väčšina

25.3.2022 (Webnoviny.sk) - Uľahčenie prístupu vysokošpecializovaných cudzincov na slovenský pracovný trhpercenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu Agentúry AKO pre reláciu televízie Joj Na hrane.Konkrétne si podľa prieskumurespondentov myslí, žeby mal byť určite uľahčený a ďalšíchsa domnieva, že by asi mal byť uľahčený.Proti uľahčeniu prístupu je naopak celkovoopýtaných. Spolurespondentov nechcelo alebo nevedelo na otázku odpovedať.Zjednodušenie prístupu na pracovný trh pre zahraničných špecialistov asi alebo určite podporuje podľa prieskumuvysokoškolsky vzdelaných,absolventov maturity arespondentov so základným vzdelaním.Pokiaľ ide o politickú príslušnosť, s uľahčením súhlasírespondentov podporujúcich Progresívne Slovensko . Pri stranách Sme rodina OľaNO podpora presahuje úroveň. V prípadne Smeru-SD je za uľahčenie podmienokopýtaných a hnutia Republika Prieskum agentúra AKO robila v dňoch ôsmeho až 11. marca na vzorke 1000 respondentov.