Súhlasili by Slováci s posunutím termínu komunálno-župných volieb? Verejnosť je v tejto otázke rozdelená

25.3.2022 (Webnoviny.sk) - V rámci slovenskej verejnosti neexistuje zhoda, či je potrebné posunúť termín jesenných spojených volieb do orgánov vyšších územných celkov a komunálnych volieb. Vyplýva to z prieskumu Agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie Joj.Respondenti v dňoch ôsmeho až 14. februára odpovedali na otázku, či by voľby mali byť posunuté, keďže pripadajú na sobotu 29. októbra. Ide v tomto prípade o víkend spojený so Sviatkom všetkých svätých.Podľa 36,5 percenta zo vzorky 1000 opýtaných by sa mali voľby posunúť o týždeň skôr. Naopak, za zachovanie pôvodného termínu je 26,7 percenta respondentov. Spolu 37,5 percenta respondentov však uviedlo, že im na termíne volieb nezáleží. Na otázku nevedelo alebo nechcelo odpovedať 1,1 percenta opýtaných.Z prieskumu vyplýva, že za preloženie volieb sú častejšie ženy, starší obyvatelia a respondenti s nižším vzdelaním.