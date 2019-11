Slováci častejšie využívajú internetbanking či mobilné bankovanie

Ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) - Slováci čoraz častejšie využívajú internetbanking či mobilné bankovanie. Aktuálne internetové bankovníctvo na Slovensku využíva 78 % Slovákov. Pred SR skončila Česká republika, kde online bankovanie využíva 80 % obyvateľov. Zo sledovaných krajín túto službu výrazne menej využívajú Maďari (49 %), Chorváti (45 %), Srbi (36 %) či Rumuni (33 %). Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre skupinu Erste zrealizovala spoločnosť IMAS International počas septembra.Z vekových kategórií najčastejšie bankujú ľudia vo veku 15 - 29 rokov, a to až 92 %, najmenej 50-roční a starší (64 %).uvádza analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.Na Slovensku k internetovému bankovníctvu viac inklinujú muži (82 %) než ženy (74 %). Platobné platformy ako PayPal, Apple Pay či Google Pay využíva na Slovensku 38 % ľudí.Slováci prostredníctvom internetu nielen bankujú, ale čoraz častejšie aj nakupujú. Z prieskumu vyplýva, že online obchody využívajú na nákup oblečenia, obuvi či rôznych doplnkov 61 % Slovákov, zhodne 61 % podiel zaznamenala elektronika ako TV, počítače, tablety či smartfóny. Najmenej nakupujú prostredníctvom internetu jedlo (22 %). Postupne ubúda ľudí, ktorí si nevedia predstaviť, že by si objednávali jedlo online. Aktuálne ich nie je ani polovica, pred troma rokmi sa v neprospech objednávania jedla cez internet vyjadrili viac ako dve tretiny Slovákov.Vyše polovica Slovákov nakupuje cez internet letenky alebo platí za hotel či iné cestovné položky. Rovnako vyše 50 % Slovákov uviedlo, že cez internet nakupuje knihy. Česi najčastejšie nakupujú online knihy (61 %), Maďari zase elektroniku (43 %).