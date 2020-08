Slováci hodnotili päť opatrení Matovičovej vlády, za najmenej potrebné považujú 13. dôchodky

Bezplatná preprava v autobusoch

9.8.2020 - Zavedenie trinásteho dôchodku v aspoň obmedzenej výške považujú Slováci za najmenej potrebné opatrenie zo sociálneho balíčka ohláseného súčasnou vládou.Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere pre agentúru SITA trinásty dôchodok v obmedzenej sume za veľmi dobré alebo dobré opatrenie považuje necelých 43 percent Slovákov.Naopak, spomedzi ohlásených piatich sociálnych opatrení ako najviac potrebné Slováci hodnotia zrušenie doplatkov za lieky pre deti do 6 rokov, dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP). Ako veľmi dobrý alebo dobrý tento krok vníma takmer 70 percent respondentov.Prieskum spoločnosť Nielsen Admosphere realizovala od 24. júla do 31. júla na vzorke 506 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.Nadpolovičnú podporu má u Slovákov aj zavedenie bezplatnej dopravy v autobusoch, MHD a vlakoch pre deti, žiakov, študentov, dôchodcov a vozičkárov. Ako veľmi potrebné alebo potrebné opatrenie to vníma takmer 63 percent opýtaných.Menej ako polovica Slovákov berie veľmi kladne alebo kladne zavedenie tehotenskej dávky od štvrtého mesiaca tehotenstva a zrušenie obedov "zadarmo" v materských a základných školách a ich nahradenie dvojnásobným daňovým bonusom na dieťa do 15 rokov.Tehotenskú dávku hodnotí veľmi kladne alebo kladne vyše 49 percent opýtaných. Zavedenie dvojnásobného daňového bonusu za zrušenie obedov "zadarmo" považuje za veľmi pozitívne alebo pozitívne takmer 48 percent respondentov.Najviac odporcov má spomedzi piatich sociálnych opatrení zavedenie trinásteho dôchodku v obmedzenej sume. Veľmi negatívne toto opatrenie vníma 17 percent oslovených. Takmer 16 percent respondentov je aj zásadne proti zrušeniu obedov "zadarmo".Jazdenie zadarmo v autobusoch, MHD a vlakoch pre mladých ľudí, penzistov a vozíčkárov považuje za veľmi nesprávny krok 10 percent ľudí. Najmenej negatívnych reakcií je pri zavedení tehotenskej dávky od štvrtého mesiaca a pri zrušení doplatkov za lieky pre deti do 6 rokov, dôchodcov a ŤZP.V prvom prípade to považuje za absolútne nepotrebné deväť percent respondentov a v druhom prípade päť percent opýtaných.