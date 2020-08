Strana Za ľudí je podľa Kisku nejednotná, prehovoril aj o svojich zdravotných problémoch (video)

Kiska predpovedá strane rast

Najbližší spojenci Za ľudí

8.8.2020 - Stranu Za ľudí trápi vnútorná nejednota. Na sobotňajšom sneme strany v Trenčianskych Tepliciach to vo svojom prejave povedal jej súčasný, dosluhujúci predseda Andrej Kiska.Bývalý prezident podotkol, že v strane sa vyskytuje niekoľko jednotlivcov, ktorý svojou aktivitou na sociálnych sieťach vyvolávajú dojem, že vnútri strany neexistuje demokracia ani vnútorná diskusia.„Chcem požiadať tých pár jednotlivcov, aby nešírili o našej strane nepravdivý obraz a 'netrollovali' naše skupiny. Každý môže slobodne povedať čokoľvek, ale odmietnime intrigy a pokusy rozvracania strany zvnútra,“ povedal v prejave Kiska. Podľa neho strana bude ďalej rásť len vtedy, ak budú jej členovia jednotní.Nový predseda by mal podľa neho nastoliť v strane jednotu, ktorá bude dôležitá nielen pre získavanie voličov, ale aj rokovania s potenciálnymi politickými partnermi.Za najbližších spojencov označil Kiska strany Progresívne Slovensko, Spolu, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a stranu Sloboda a solidarita (SaS). Práve spoluprácu s inými stranami označil Kiska za prvú z výziev strany Za ľudí do budúcnosti. Za druhú považuje spoluprácu s ostatnými stranami v rámci vládnej koalície.Na záver svojho prejavu súčasný predseda Za ľudí dodal, že k všetkým zdravotným problémom, ktoré ho trápia sa pred dvomi týždňami pridalo aj podozrenie na onkologické ochorenie. Podľa svojich slov Kiska už absolvoval zdravotné vyšetrenia. O tom, či sa podozrenie potvrdilo však neinformoval.