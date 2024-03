Slováci inkasovali najrýchlejší gól v histórii a v príprave pred ME vo futbale 2024 podľahli doma Rakúšanom

Príprava pred ME vo futbale 2024



Bratislava



Slovensko - Rakúsko 0:2 (0:1)

Góly: 1. Baumgartner, 82. Weimann ŽK: 8. Querfeld (Rak.), rozhodoval: Trustin Farrugia Cann (Malta), 9912 divákov



Zostavy:

Slovensko: Dúbravka - Pekarík (64. Tomič), Gyömbér (85. Kóša), Obert, Hancko - Duda, Kucka (64. Bénes), Lobotka - Suslov (64. Ďuriš), Boženík (75. Tupta), Haraslín (85. Mak)

Rakúsko: Pentz - Lainer (60. Posch), Danso, Querfeld (46. Wöber), Mwene – Seiwald, Grillitsch (48. Schlager), Sabitzer, Baumgartner (70. Schmid), Laimer (46. Wimmer) - Gregortisch (70. Weimann)



I. polčas

II. polčas

23.3.2024 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali v sobotňajšom prípravnom zápase s výberom Rakúska 0:2.Na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave videli diváci expresne rýchly gól, o ktorý sa postaral už v 7. sekunde duelu po individuálnom prieniku hosťujúci stredopoliar Christoph Baumgartner.Ide o najrýchlejší strelený gól v podaní rakúskej reprezentácie a zároveň najrýchlejší inkasovaný v histórii samostatnej slovenskej reprezentácie."Mrzí ma, že po výborných výkonoch v kvalifikácii sme dnes prehrali. Snažili sme sa plniť pokyny, čo pre nás tréneri pripravili. Bolo vidieť, že niektorí hráči nám chýbali. Hrali sme proti silnému súperovi, ktorí v kvalifikácii o postup na ME vyhral svoju skupinu. Bojovali sme, ale dnes to nestačilo,“ povedal v prenose RTVS Šport obranca Norbert Gyömbér Slováci nedokázali streliť gól Rakúšanom v treťom vzájomnom zápase za sebou. Zverencov trénera Francesca Calzonu čaká v utorok 26. marca o 19.00 h ďalší prípravný duel, v Osle nastúpia proti domácemu výberu Nórska.V prvom polčase predvádzali kompaktnejší futbal zverenci trénera Ralfa Rangnicka , ktorí boli zároveň nebezpečnejší smerom dopredu.Možnosť na vyrovnanie nevyužil v 19. minúte obranca Adam Obert , ktorý nastúpil v reprezentačnom drese po druhý raz v kariére.V 24. minúte si takmer strelil vlastný gól Norbert Gyömbér, no Martinovi Dúbravkovi pomohla konštrukcia bránky.O jedinú strelu Slovákov na bránku súpera sa v prvom polčase postaral Lukáš Haraslín Po zmene strán mohol pridať druhý gól hostí opäť Baumgartner, ale jeho šancu vyriešil obetavým zákrokom Obert.Slováci aj napriek viacerým náznakom šancí nedokázali ani raz prekonať hosťujúceho brankára Patricka Pentza.Naopak, v 82. minúte po vydarenej akcii súpera ešte raz inkasovali. Skóre na konečných 2:0 pre hostí uzavrel striedajúci Andreas Weimann.