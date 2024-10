Slováci každým rokom čoraz viac cestujú, záujem o exotické dovolenky neustále rastie

Najobľúbenejšie destinácie

Často využívame first moment

27.10.2024 (SITA.sk) - Slováci cestujú každým rokom viac a cestovné kancelárie hlásia návrat klientov. Podľa dát cestovnej kancelárie Satur v porovnaní s letnou sezónou 2023 ide o nárast až o 12%. Klienti hľadajú stabilitu a istotu, aby aj v nepredvídateľných situáciách na cestách mali po boku spoľahlivého partnera.Záujem o exotické dovolenky neustále rastie, od februára 2025 budú mať Slováci k dispozícii priame lety z Bratislavy a Košíc do Muscatu v Ománe.„Muscat je unikátne miesto, ktoré láka návštevníkov nádhernými plážami v zajatí hôr a tradičnou arabskou kultúrou," uviedla generálna riaditeľka Cestovnej kancelárie Satur Eleonóra Fedorová . Najobľúbenejšími destináciami ostávajú Turecko, Grécko, Egypt, Cyprus a Chorvátsko.„Vďaka priamym letom na ostrov Brač je Chorvátske pobrežie ešte dostupnejšie," dodala Fedorová. Pozoruhodný rast zaznamenáva letovisko Marsa Matrouh s medziročným nárastom dovolenkárov o 77 %.„Marsa Matrouh, známy ako egyptský Karibik, je obľúbený vďaka cenovej dostupnosti a kvalitným all inclusive službám," vysvetlila Fedorová.Slovenskí cestovatelia čoraz častejšie plánujú svoje dovolenky vopred a využívajú ponuky vo výhodnom "first moment" období.Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota , ocenil spoluprácu s cestovnými kanceláriami, ktorá prispela k jednej z troch najlepších letných sezón v histórii.Cestovná kancelária SATUR ponúkala charterové lety do Chorvátska aj priame lety do Muscatu, čím rozšírila ponuku exotických destinácií z Bratislavy.