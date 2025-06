Slováci komunikujú online viac ako Česi, ale svoje súkromie si chránia menej

Digitalizácia komunikácie

Ochrana súkromia

Názorové bubliny

1.6.2025 (SITA.sk) - Slováci využívajú sociálne siete a chatovacie platformy intenzívnejšie ako Česi, no zároveň venujú menšiu pozornosť ochrane svojho súkromia. Vyplýva to zo správy, ktorá porovnáva digitálne návyky obyvateľov Slovenska a Českej republiky.Chatovacie platformy ako WhatsApp Messenger či Telegram používa aspoň raz denneSlovákov, zatiaľ čo v Česku je to. Viac ako raz denne ich využívaSlovákov aČechov. Naopak,Čechov a lenSlovákov tieto platformy vôbec nepoužíva, čo podľa CEDMO naznačuje vyššiu úroveň digitalizácie každodennej komunikácie na Slovensku.Sociálne siete ako Facebook X/Twitter alebo TikTok používa aspoň raz denneSlovákov aČechov. Viac ako raz denne ich využívaSlovákov aČechov. Výrazne viac Čechov (24 %) ako Slovákov (12 %) uviedlo, že tieto aplikácie vôbec nepoužívajú.Väčšina používateľov v oboch krajinách má skúsenosti s Facebookom, YouTube a Instagramom. Facebook navštevujeSlovákov oprotiČechov, YouTubeSlovákov aČechov, InstagramSlovákov aČechov. Na TikToku je aktívnychSlovákov aČechov, na PinteresteSlovákov aČechov. Naopak, platformu X využívaČechov aSlovákov,Čechov aZásadný rozdiel medzi krajinami je v prístupe k ochrane súkromia. „Kým 43 % Čechov deklaruje, že má nastavenú viditeľnosť príspevkov pre konkrétne kontakty alebo skupiny, robí tak len 8 % Slovákov. Ďalších 28 % slovenských respondentov nevie, aké nastavenia viditeľnosti má, kým to isté potvrdilo len 10 % českých respondentov," uvádza CEDMO.Informovanosť o čínskom pôvode TikToku je v Česku vyššia (72 %) ako na Slovensku (60 %). Zároveň si všakSlovákov aČechov myslí, že TikTok pochádza z USA.Používanie siete X (predtým Twitter) nebolo v Česku ani na Slovensku nikdy celospoločenským fenoménom.„Pozná ju len polovica českej populácie (53 %) a dve pätiny slovenskej populácie (40 %). Aspoň raz ju použil podstatne menší podiel oboch spoločností, 14 % v Českej republike a 11 % na Slovensku. Zmeny v postoji k používaniu po zmene vlastníka teda môžeme pozorovať len u malej časti populácie oboch krajín," hovorí dátový analytik CEDMO Lukáš Kutil z Univerzity Karlovej „Po kúpe média Elonom Muskom znížilo jeho používanie 45 % používateľov v Česku a 55 % na Slovensku, pričom 25 % českých a 20 % slovenských respondentov ho prestalo používať úplne."Najčastejším dôvodom obmedzenia alebo opustenia siete X bolo správanie Elona Muska (52 % Čechov, 33 % Slovákov) a ideologické smerovanie obsahu (42 % Čechov, 30 % Slovákov). Z tých, ktorí X používajú alebo používali, juČechov aSlovákov vníma ako podporu slobody prejavu, zatiaľ čoČechov aSlovákov má opačný názor.Za šíriteľa lží a poloprávd považuje XČechov aSlovákov. S tvrdením, že platforma uzatvára ľudí do názorových bublín, súhlasíČechov aSlovákov, s negatívnym vplyvom na duševné zdravie súhlasíČechov aSlovákov.Správa CEDMO upozorňuje aj na šírenie dezinformácií a podvodných reklám na sociálnych sieťach, vrátane deepfake videí a falošných investičných ponúk, ktoré zneužívajú známe osobnosti. Odborníci kritizujú aj systém „modrej fajky" na X, ktorý podľa nich posilňuje dôveryhodnosť dezinformačných účtov.