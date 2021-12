Slováci kráčajú v Helsinkách za vytýčeným cieľom, na úvod MS vo florbale vysoko zdolali Američanov

Výborná hra aj výsledok

Vedia, čo platí na Poliakov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskej reprezentácii florbalistov podľa očakávania vyšiel vstup do majstrovstiev sveta vo fínskych Helsinkách, v súboji výkonnostne slabšej C-skupiny zdolali Američanov hladko 15:1. Počas víkendu absolvujú Slováci zostávajúce dve stretnutia v skupine, v sobotu podvečer vyzvú Poliakov a v nedeľu rovnako o 16.30 h si zmerajú sily s výberom Thajska.Pred šampionátom si slovenskí florbalisti stanovili jednoznačný cieľ - dostať sa do štvrťfinále a v konečnom účtovaní obsadiť piatu priečku.V piatok popoludní v súboji s Američanmi mali slovenskí hráči prevahu počas celého duelu, súperovi dovolili skórovať iba raz v presilovej hre. "Víťazstvo nás všetkých teší a aj skutočnosť, že sme sa držali nášho predzápasového plánu. Američanov sme držali na ich polovici ihriska prakticky počas celého zápasu, takže úplná spokojnosť," zhodnotil na oficiálnom webe Slovenského zväzu florbalu (SZFB ) autor hetriku Michal Dudovič . Tri góly v tomto stretnutí dosiahli aj Ladislav Gál a Matúš Gajdoš.Trénera slovenského výberu Radomíra Mrázeka potešila hra aj výsledok. "Myslím si, že môžeme vysloviť spokojnosť. Bol to z našej strany očakávaný priebeh zápasu a scenár, ktorý sme si pre súpera nachystali, klapol," povedal.Mrázeka však mrzí zranenie jedného z jeho zverencov. "Filip Čonka-Skyba si v úvode podvrtol koleno a nedohral, čiže uvidíme, čo s tým má. Víťazstvo sme si už postrážili a môžeme myslieť na ďalšieho súpera, ktorým bude Poľsko," dodal.Poliaci pre Slovákov nie sú neznáma. Vedie ich český kouč Jan Holovka, ktorý v slovenskej extralige trénuje 1. FBC Florbal Trenčín a v tomto tíme pôsobia aj dvaja reprezentanti Poľska - bratia Konrad Pelczarski a Karol Pelczarski."Bude to oveľa náročnejší duel než s Amerikou, pretože poľský tím je oveľa lepšie fyzicky vybavený a v družstve majú niekoľko kvalitných a nebezpečných hráčov, čiže musíme predviesť koncentrovanejší výkon. Čo sa týka skóre a vývoja, totožný so súbojom s USA určite nebude,“ doplnil Mrázek.René Slezák v piatkovom súboji nebodoval a pred duelom proti Poliakom priznal, že v porovnaní s piatkom sa chcú Slováci v sobotu ešte zlepšiť. "Poliakov dobre poznáme a vieme, čo na nich bude platiť. To sa budeme snažiť aplikovať do našej hry. Chceme ešte zlepšiť náš výkon oproti zápasu s USA,“ povedal.Slováci sa na MS prebojovali do štvrťfinále iba raz, vyšlo im to v roku 2012. Na ďalších troch svetových šampionátoch zakaždým stroskotali v baráži o postup do štvrťfinále. Ich maximom je teda 8. priečka zo Švajčiarska 2012.