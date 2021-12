Zomrel dlhoročný šéf Svetovej atletiky Lamine Diack, Rusom pomáhal kryť doping

Roky strávil v domácom väzení

Rusi financovali jeho politické kampane

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 88 rokov zomrel niekdajší dlhoročný šéf Svetovej atletiky Afričan Lamine Diack . Informovala o tom jeho rodina. "Môj strýko Lamine Diack zomrel v noci zo štvrtka na piatok,“ potvrdila neter Awa Diacková.Diack šéfoval svetovej atletike v rokoch 1999 - 2015, keď ešte táto strešná inštitúcia kráľovnej športov niesla názov Medzinárodná asociácia atletických federácií. Diack mal neobyčajný vplyv na dianie v atletike aj v politike, keďže v rodnom Senegale zastával viacero politických funkcií. A tieto svoje pozície neraz zneužil vo svoj prospech.V roku 2015 bol obvinený z viacerých skutkov korupčného správania a bol odsúdený na štyri roky odňatia slobody, z toho dva podmienečne. Vzhľadom na svoj vysoký vek mu francúzske justičné orgány umožnili domáce väzenie vo Francúzsku, kde strávil takmer päť rokov.Diackovi dokázali krytie platenia úplatkov ruskými športovcami, ktorí boli zapletení do dopingových káuz. Diack bol súčasťou zločineckej schémy, ktorá vytlačila z ruských športovcov podozrivých z dopingu 3,2 milióna eur. Odmenou za to mohli títo športovci naďalej pokračovať vo svojich súťažiach.Rovnako sa prišlo na to, že práve Rusi financovali jeho politické kampane v Senegale. V máji tohto roku sa Diack vrátil z francúzskeho domáceho väzenia do Senegalu, keďže miestny futbalový klub Jaraaf de Dakar, ktorý kedysi viedol, za neho zaplatil kauciu 600-tisíc dolárov.Jeho syn Papa Massata Diack, ktorý pracoval ako marketingový konzultant IAAF, bol tiež odsúdený na päť rokov väzenia. Sudca uviedol, že 15 miliónov dolárov (približne 13,3 milióna eur) sa dostalo na účty spoločností mladšieho Diacka z rôznych zmlúv, ktoré vyjednala IAAF. Zodpovednosť za to niesol aj jeho otec.