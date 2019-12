Slováci majú doma stále približne dve miliardy slovenských korún

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. decembra (TASR) - Ku koncu novembra tohto roku bolo v obehu ešte stále 18,7 miliónov kusov slovenských bankoviek v celkovej hodnote 2,14 miliárd slovenských korún, teda asi 70,9 milióna eur. Z toho najviac, asi 10 miliónov kusov, tvoria dvadsaťkorunové bankovky. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS).Na jedného obyvateľa Slovenska tak pripadá 3,4 kusa slovenských bankoviek v hodnote 391,60 slovenských korún.vyčíslila NBS.Slovenské bankovky sa z obehu či z domácností postupne vracajú. Za prvých 11 mesiacov tohto roka ich obyvatelia vrátili 44.000, v hodnote 25 miliónov slovenských korún.upozornila NBS.Pokiaľ ide o eurobankovky, nové sú trvácnejšie ako tie zo staršej série. Najdlhšie bez opotrebovania vydrží dvadsaťeurová bankovka, v priemere asi 2,63 roka. Najmenej päťdesiateurovka, a to približne 2,11 roka. V tesnom závese za ňou je päťeurovka, ktorá vydrží 2,12 roka.Neplatí to však pre vyššie nominálne hodnoty, akými sú stoeurová, dvestoeurová a päťstoeurová bankovka, ktoré sa aktívne nepodieľajú na hotovostnom peňažnom obehu a slúžia skôr ako uchovávateľ hodnôt. Preto sa na spracovanie do NBS nevracajú tak často. Bankovky z druhej sérievydržia dlhšie ako tie z prvej, pretože sú špeciálne lakované. Prvá séria sa opotrebovala výrazne skôr. Priemerná životnosť päťeurovej bankovky bola len 14,5 mesiaca a desaťeurovej bankovky 15,6 mesiaca, teda čosi viac ako rok. Náklady na tlač novej série sú teda výrazne nižšie.