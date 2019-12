ZSSK v piatok vypraví prvý mimoriadny rýchlik z Bratislavy do Košíc

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 20. decembra (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v piatok popoludní vypraví prvý zo štyroch mimoriadnych rýchlikov. Vyrazí z Bratislavy o 13.49 h smerom do Košíc, kam má plánovaný príchod o 19.46 h. Okrem toho pôjde v rovnakom smere aj v piatok 3. januára. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Ďalšie dva mimoriadne vlaky budú vypravené v opačnom smere v stredu 1. januára a v utorok 7. januára. Z Košíc majú naplánovaný odchod o 14.14 h a do Bratislavy by mali doraziť o 20.16 h. Počas vianočných a novoročných sviatkov ZSSK vypraví okrem iného celkom 29 vlakov a posilní 42 vlakov kategórie InterCity (IC) o 58 vozňov.Cestovné lístky a miestenky si odporúča ZSSK zabezpečiť v dostatočnom časovom predstihu. Viaceré vlakové spoje už sa totiž napĺňajú. Úplne obsadený už je napríklad piatkový EuroCity (EC) vlak z Prahy do Bratislavy. Takmer vypredané už sú aj viaceré sobotné (21. 12.) vlaky. Napríklad ranný IC vlak z Bratislavy do Košíc, rýchliky v rovnakom smere, ktoré štartujú z hlavného mesta o 6.13 h, 8.13 h, 10.13 h aj 12.13 h. Vysokú obsadenosť hlásia aj dva sobotňajšie vlaky z Košíc do Mukačeva. Úplne vypredaný už je aj nedeľný (22. 12.) EC vlak z Prahy do Bratislavy.