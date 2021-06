Slováci majú poslednú šancu sa zapojiť do sčítania, využiť môžu kontaktné miesta či asistentov

Obec môže udeliť pokutu

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia Slovenska sa do sčítania môžu zapojiť do nedele 13. júna. Ako informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SOBD) 2021 Jasmína Stauder , po danom termíne sčítanie nebude možné.Podotkla, že aj keď je stav sčítania veľmi dobrý, aj po online sčítaní sa im hlásilo množstvo ľudí s tým, že zabudli. Každý, kto sa nesčítal, môže navštíviť kontaktné miesto alebo si k sebe domov objednať mobilného asistenta.Pre obyvateľov je táto služba, rovnako ako pomoc asistentov na kontaktných miestach, bezplatná.„Sčítanie končí v nedeľu 13.júna a skutočne apelujeme na obyvateľov, ktorí sa ešte nesčítali, aby využili kontaktné miesta a asistentov a sčítali sa. Pondelok ráno 14. júna už nebudeme vedieť zábudlivcom so sčítaním pomôcť,“ zdôraznila Stauder.Obyvatelia by sa podľa organizátorov SOBD 2021 mali sčítať na základe toho, že sú presvedčení o užitočnosti projektu. Stauder však zároveň poukázala, že zo zákona môže obec udeliť pokutu obyvateľovi, ak sa nesčíta, v sume od 50 do 250 eur na jednotlivca.Hovorkyňa SOBD 2021 priblížila, že v piatom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 5,15 milióna obyvateľov, čo je 91,4 percenta sčítaných.Asistovane sa od 3. mája sčítalo viac ako 302-tisíc obyvateľov, teda 5,4 percenta asistovane sčítaných z predpokladaného počtu obyvateľov. V piatom týždni tak pribudlo 55-tisíc asistovane sčítaných.