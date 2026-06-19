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19. júna 2026
Slováci majú svoj nákupný rytmus. V piatok tankujú, nakupujú oblečenie a cez víkend plnia chladničky
Pondelok patrí čistiarňam, stred týždňa zubárom a pokutám, piatok nákupom a zábave. Vyplýva to z analýzy miliónov kartových transakcií, ktorá odhalila zaujímavé nákupné zvyklosti Slovákov. Prekvapením je ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Pondelok patrí čistiarňam, stred týždňa zubárom a pokutám, piatok nákupom a zábave. Vyplýva to z analýzy miliónov kartových transakcií, ktorá odhalila zaujímavé nákupné zvyklosti Slovákov. Prekvapením je aj to, že Medzinárodný deň žien výrazne prekonáva Valentína.
Nákupné správanie Slovákov sa riadi pomerne presnými pravidlami. Analýza spoločnosti Global Payments, ktorá spracovala anonymizované dáta z miliónov kartových platieb na Slovensku a v regióne strednej Európy za prvé mesiace roka 2026, ukazuje, že každý deň v týždni má svoj charakteristický typ výdavkov.
„Dáta nám jasne ukazujú, že spotrebitelia majú svoj zabehnutý rytmus. Ak obchodníci tento rytmus poznajú, presne vedia kedy nasadiť viac personálu alebo kedy spustiť zákaznícke akcie,“ vysvetľuje Michal Kitko Country Manager Global Payments pre Slovensko.
Kým začiatok týždňa patrí povinnostiam a nevyhnutným výdavkom, koniec týždňa je spojený s nakupovaním, prípravou na víkend a voľnočasovými aktivitami. Podľa spoločnosti Global Payments môže poznanie týchto nákupných vzorcov pomôcť obchodníkom lepšie plánovať personálne kapacity či marketingové akcie.
Začiatok týždňa sa nesie v znamení praktických záležitostí. Pondelok je dňom, keď Slováci najčastejšie navštevujú čistiarne. Priemerná suma za čistenie odevov dosahuje približne 29 eur.
Utorky, stredy a štvrtky sú zase obdobím, keď ľudia riešia zdravotné problémy. Návštevy lekárov a zubárov sa sústreďujú najmä na pracovné dni, pričom v piatok počet transakcií v ambulanciách výrazne klesá. Výnimkou sú očné ambulancie a optiky, ktoré zaznamenávajú zvýšený záujem práve pred víkendom. Zaujímavosťou je, že hoci návštevnosť ambulancií v piatok klesá, priemerná útrata dosahuje 112 eur, čo je viac než počas ostatných dní.
Stred týždňa je zároveň obdobím, keď najčastejšie platíme pokuty. Priemerná suma za jednu pokutu predstavuje približne 82 eur. Odťahové služby zaznamenávajú najväčšiu aktivitu taktiež počas pracovného týždňa, pričom priemerná platba za odtiahnutie vozidla dosahuje 177 eur.
Najrušnejším dňom v supermarketoch je piatok. Práve vtedy Slováci realizujú najviac nákupov potravín. Najvyššie sumy však míňajú v sobotu. Priemerná hodnota sobotného nákupu dosahuje 21 eur, čo je približne o tretinu viac ako na začiatku týždňa. Sobota je zároveň dňom s najvyššími tržbami obchodov.
Pred víkendom rastú aj výdavky na domácich miláčikov. V obchodoch pre zvieratá nechávajú zákazníci za jednu transakciu v priemere takmer 23 eur.
Podobný trend vidieť aj pri nákupe oblečenia a obuvi. Najobľúbenejším dňom na obnovu šatníka je piatok, pričom priemerná hodnota nákupu módy dosahuje 39,40 eura. Pred víkendom ožívajú aj klenotníctva, keďže šperky a hodinky nakupujú Slováci najčastejšie v piatok a sobotu.
Piatok je najvyťaženejším dňom aj pre čerpacie stanice. Počet transakcií na benzínkach je v tento deň najvyšší, zatiaľ čo v nedeľu dosahuje minimum. Priemerná útrata za tankovanie predstavuje 28,60 eura, čo podľa analytikov naznačuje, že mnohí vodiči radšej dopĺňajú palivo priebežne namiesto tankovania plnej nádrže.
Koniec pracovného týždňa patrí aj voľnočasovým aktivitám. V piatok sa Slováci najčastejšie stretávajú na bowlingu, zatiaľ čo biliard si viac užívajú počas soboty.
Výrazný nákupný vrchol zažívajú pred víkendom aj kvetinárstva. Až 40 až 45 percent všetkých týždenných transakcií prebehne v piatok a sobotu. Priemerná hodnota jednej platby za kvety dosahuje približne 25 eur.
Dáta zároveň odhalili zaujímavý rozdiel medzi dvoma sviatkami spojenými s obdarovávaním kvetmi. Medzinárodný deň žien je na Slovensku výrazne silnejší než Valentín. Počas MDŽ zaplatia Slováci v kvetinárstvach približne 481-tisíc eur, čo predstavuje až 16-násobok bežného dňa. Počet platieb je navyše o 39 percent vyšší ako počas Valentína.
Analýza tak ukazuje, že slovenské nákupné správanie má jasne rozpoznateľný rytmus. Kým pracovný týždeň sa nesie v znamení povinností a vybavovania nevyhnutností, piatok a víkend patria prípravám na voľné dni, nákupom, zábave a stretnutiam s rodinou či priateľmi.
Zdroj: SITA.sk - Slováci majú svoj nákupný rytmus. V piatok tankujú, nakupujú oblečenie a cez víkend plnia chladničky © SITA Všetky práva vyhradené.
Nákupné správanie Slovákov sa riadi pomerne presnými pravidlami. Analýza spoločnosti Global Payments, ktorá spracovala anonymizované dáta z miliónov kartových platieb na Slovensku a v regióne strednej Európy za prvé mesiace roka 2026, ukazuje, že každý deň v týždni má svoj charakteristický typ výdavkov.
„Dáta nám jasne ukazujú, že spotrebitelia majú svoj zabehnutý rytmus. Ak obchodníci tento rytmus poznajú, presne vedia kedy nasadiť viac personálu alebo kedy spustiť zákaznícke akcie,“ vysvetľuje Michal Kitko Country Manager Global Payments pre Slovensko.
Kým začiatok týždňa patrí povinnostiam a nevyhnutným výdavkom, koniec týždňa je spojený s nakupovaním, prípravou na víkend a voľnočasovými aktivitami. Podľa spoločnosti Global Payments môže poznanie týchto nákupných vzorcov pomôcť obchodníkom lepšie plánovať personálne kapacity či marketingové akcie.
Pondelok? Čistiareň. Streda? Pokuty
Začiatok týždňa sa nesie v znamení praktických záležitostí. Pondelok je dňom, keď Slováci najčastejšie navštevujú čistiarne. Priemerná suma za čistenie odevov dosahuje približne 29 eur.
Utorky, stredy a štvrtky sú zase obdobím, keď ľudia riešia zdravotné problémy. Návštevy lekárov a zubárov sa sústreďujú najmä na pracovné dni, pričom v piatok počet transakcií v ambulanciách výrazne klesá. Výnimkou sú očné ambulancie a optiky, ktoré zaznamenávajú zvýšený záujem práve pred víkendom. Zaujímavosťou je, že hoci návštevnosť ambulancií v piatok klesá, priemerná útrata dosahuje 112 eur, čo je viac než počas ostatných dní.
Stred týždňa je zároveň obdobím, keď najčastejšie platíme pokuty. Priemerná suma za jednu pokutu predstavuje približne 82 eur. Odťahové služby zaznamenávajú najväčšiu aktivitu taktiež počas pracovného týždňa, pričom priemerná platba za odtiahnutie vozidla dosahuje 177 eur.
Piatok patrí nákupom, sobota veľkým košíkom
Najrušnejším dňom v supermarketoch je piatok. Práve vtedy Slováci realizujú najviac nákupov potravín. Najvyššie sumy však míňajú v sobotu. Priemerná hodnota sobotného nákupu dosahuje 21 eur, čo je približne o tretinu viac ako na začiatku týždňa. Sobota je zároveň dňom s najvyššími tržbami obchodov.
Pred víkendom rastú aj výdavky na domácich miláčikov. V obchodoch pre zvieratá nechávajú zákazníci za jednu transakciu v priemere takmer 23 eur.
Podobný trend vidieť aj pri nákupe oblečenia a obuvi. Najobľúbenejším dňom na obnovu šatníka je piatok, pričom priemerná hodnota nákupu módy dosahuje 39,40 eura. Pred víkendom ožívajú aj klenotníctva, keďže šperky a hodinky nakupujú Slováci najčastejšie v piatok a sobotu.
Pred víkendom tankujeme a vyrážame za zábavou
Piatok je najvyťaženejším dňom aj pre čerpacie stanice. Počet transakcií na benzínkach je v tento deň najvyšší, zatiaľ čo v nedeľu dosahuje minimum. Priemerná útrata za tankovanie predstavuje 28,60 eura, čo podľa analytikov naznačuje, že mnohí vodiči radšej dopĺňajú palivo priebežne namiesto tankovania plnej nádrže.
Koniec pracovného týždňa patrí aj voľnočasovým aktivitám. V piatok sa Slováci najčastejšie stretávajú na bowlingu, zatiaľ čo biliard si viac užívajú počas soboty.
Kvety kupujeme pred víkendom. MDŽ prekonáva Valentína
Výrazný nákupný vrchol zažívajú pred víkendom aj kvetinárstva. Až 40 až 45 percent všetkých týždenných transakcií prebehne v piatok a sobotu. Priemerná hodnota jednej platby za kvety dosahuje približne 25 eur.
Dáta zároveň odhalili zaujímavý rozdiel medzi dvoma sviatkami spojenými s obdarovávaním kvetmi. Medzinárodný deň žien je na Slovensku výrazne silnejší než Valentín. Počas MDŽ zaplatia Slováci v kvetinárstvach približne 481-tisíc eur, čo predstavuje až 16-násobok bežného dňa. Počet platieb je navyše o 39 percent vyšší ako počas Valentína.
Analýza tak ukazuje, že slovenské nákupné správanie má jasne rozpoznateľný rytmus. Kým pracovný týždeň sa nesie v znamení povinností a vybavovania nevyhnutností, piatok a víkend patria prípravám na voľné dni, nákupom, zábave a stretnutiam s rodinou či priateľmi.
Zdroj: SITA.sk - Slováci majú svoj nákupný rytmus. V piatok tankujú, nakupujú oblečenie a cez víkend plnia chladničky © SITA Všetky práva vyhradené.
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