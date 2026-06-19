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19. júna 2026
Kubánska vláda schválila najväčšie ekonomické reformy od Castrovej revolúcie
Havana otvára priestor súkromnému podnikaniu a zahraničným investíciám v snahe odvrátiť hospodársky kolaps. Kubánsky premiér
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Kubánsky premiér Manuel Marrero vo štvrtok predstavil rozsiahly balík 176 ekonomických reforiem, ktorými sa komunistická vláda snaží dostať krajinu z hlbokej hospodárskej krízy.
Opatrenia zasahujú do bankovníctva, mzdovej politiky, vlastníctva firiem, poľnohospodárstva aj zahraničných investícií.
Najvýznamnejšie reformy
Reformy, ktoré podporila Komunistická strana Kuby, označujú analytici za najvýznamnejšiu premenu hospodárskeho modelu od revolúcie Fidela Castra v roku 1959.
Ekonóm Daniel Torralbas ich opísal ako „najhlbší program ekonomických reforiem od revolúcie“ a zároveň „významný posun v modeli ekonomického rozvoja krajiny“.
Najvýraznejšie zmeny sa týkajú súkromného sektora. Po prvý raz budú povolené súkromné podniky s viac ako 100 zamestnancami.
Kubánci budú môcť vlastniť viac než jednu firmu, vláda umožní vznik súkromných bánk a otvorí súkromný sektor zahraničným investorom.
Súkromný kapitál
Súkromný kapitál bude môcť vstupovať aj do cestovného ruchu, poľnohospodárstva či na menový trh. Marrero zatiaľ neoznámil harmonogram zavádzania zmien.
Prezident Miguel Díaz-Canel už deň predtým vyhlásil, že krajina potrebuje „naliehavé zmeny“, aby zabránila hospodárskemu kolapsu.
Priznal pritom, že problémy Kuby nespôsobujú len vonkajšie faktory, ale aj „prekážky, ktoré neprichádzajú zvonku“.
Trumpova blokáda
Kubánske hospodárstvo sa nachádza v jednej z najhorších kríz za posledné desaťročia. Situáciu ešte zhoršila americká blokáda dodávok ropy zavedená prezidentom Donaldom Trumpom.
Krajina čelí dlhodobým výpadkom elektriny, nedostatku potravín, pohonných látok, pitnej vody aj liekov.
Zdroj: SITA.sk - Kubánska vláda schválila najväčšie ekonomické reformy od Castrovej revolúcie © SITA Všetky práva vyhradené.
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