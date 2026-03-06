|
Piatok 6.3.2026
Denník - Správy
06. marca 2026
Slováci menej nakupujú, maloobchod začal rok s poklesom, ktorý prekvapil aj analytikov
Slovenský maloobchod vstúpil do roka 2026 slabším tempom, než naznačovali niektoré predstihové indikátory. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa tržby ...
6.3.2026 (SITA.sk) - Slovenský maloobchod vstúpil do roka 2026 slabším tempom, než naznačovali niektoré predstihové indikátory. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa tržby maloobchodu v januári po očistení o infláciu medziročne znížili o 3,7 percenta. Odvetvie tak zaznamenalo tretí medziročný pokles po sebe a zároveň slabší výsledok, než očakávali analytici. Po sezónnom očistení sa tržby v porovnaní s decembrom znížili o ďalších 1,2 percenta.
Nepriaznivý vývoj sa pritom prejavil vo väčšine segmentov. Nižšie tržby evidovalo šesť z deviatich sledovaných zložiek maloobchodu. Najvýraznejší prepad zaznamenal predaj mimo kamenných predajní, teda e-shopy a zásielkový predaj, kde tržby klesli o takmer 11 percent. Poklesy v rozpätí približne štyroch až deviatich percent zaznamenali aj špecializované predajne s rôznym tovarom vrátane drogérií, lekární, textilu či obuvi, predajne s tovarom pre domácnosť, kam patria napríklad hobymarkety alebo predajne elektrospotrebičov a nábytku, ako aj čerpacie stanice a predajne zamerané na potraviny, nápoje a tabak.
Na druhej strane sa našli aj segmenty, ktorým sa darilo rásť. Najvýraznejší rast zaznamenali predajne s počítačmi a IKT zariadeniami, kde tržby medziročne vyskočili až o 27 percent. Lepšie výsledky vykázali aj predajne zamerané na kultúru a rekreáciu, napríklad knihy či športové potreby, s rastom približne o osem percent. Najväčší segment trhu, nešpecializované predajne hyper- a supermarketov, ktoré dlhodobo generujú približne 40 percent maloobchodných tržieb, zaznamenal len mierne medziročné zvýšenie o pol percenta.
Slabý štart roka prekvapil aj analytikov. „Slovenský maloobchod vstúpil do roku 2026 slabým štartom. Hoci sme očakávali reálny pokles tržieb, januárový prepad o 3,7 % je negatívnym prekvapením. Maloobchod je v poklese už tretí mesiac po sebe,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. Podľa neho štruktúra januárových dát naznačuje, že tlak na spotrebu domácností je pomerne široko rozliaty naprieč rôznymi segmentmi trhu.
Analytici zároveň upozorňujú, že slovenský maloobchod vstupuje do nového roka po slabšom roku 2025, keď reálne tržby klesali a záver roka naznačil pokračujúcu opatrnosť spotrebiteľov. Hoci nižšia porovnávacia báza teoreticky znižuje latku pre medziročné zlepšenie, správanie domácností zatiaľ ukazuje, že spotreba zostáva utlmená. Domácnosti sú podľa ekonomických analytikov naďalej citlivé na ceny aj ekonomickú neistotu a do nového roka nevstúpili s ochotou výraznejšie zvyšovať výdavky.
Podľa Ľubomíra Koršňáka z UniCredit Bank januárové čísla sklamali aj v porovnaní s niektorými predstihovými indikátormi. „Tvrdé dáta maloobchodu nepotvrdili relatívne optimistickejšie signály z eKady ani slabší rast bankových vkladov domácností, ktoré mohli naznačovať lepšiu spotrebu na začiatku roka. Naopak, ukázali opatrnú spotrebu domácností, ktorú nahlodáva najmä domáca fiškálna konsolidácia,“ konštatuje analytik Koršňák. Hoci konsolidačné opatrenia zasiahli čisté príjmy domácností naplno až vo februári, keď sa vyplácali januárové mzdy, zhoršená spotrebiteľská nálada sa podľa neho prejavila už na prelome rokov.
Spotrebiteľská dôvera sa navyše vo februári držala blízko takmer trojročných miním, čo podľa analytikov nenaznačuje rýchly obrat v správaní domácností. Kombinácia fiškálnej konsolidácie, stále zvýšenej inflácie, pomalšieho rastu nominálnych miezd a opatrnejšieho trhu práce vytvára prostredie, v ktorom domácnosti prirodzene obmedzujú výdavky. To sa následne premieta aj do tržieb obchodníkov.
Makroekonomický výhľad pre rok 2026 zatiaľ podľa analytikov naznačuje skôr stagnáciu než výrazné oživenie maloobchodu. Ekonomika by mala rásť len mierne a spotrebu domácností bude brzdiť kombinácia krehkej dôvery, tlaku na rodinné rozpočty a iba postupného zlepšovania podmienok financovania. Európska centrálna banka už pravdepodobne nebude výraznejšie znižovať úrokové sadzby, čo znamená, že úverové podmienky sa budú zlepšovať len pozvoľna.
Analytici preto očakávajú, že maloobchodné tržby zostanú počas roka pod tlakom a v reálnom vyjadrení budú skôr stagnovať. Domácnosti sa budú ešte viac orientovať na zľavy, akcie a privátne značky, čo môže vytvárať dodatočný tlak na marže obchodníkov. Určitý impulz by síce mohli priniesť energetické šeky, ktoré dočasne zvýšia objem hotovosti v obehu, no podľa analytikov pôjde skôr o krátkodobý a rozložený efekt.
Slabší vývoj v maloobchode zároveň kontrastuje s niektorými ďalšími časťami služieb. Sektor ubytovania zaznamenal medziročný rast tržieb v stálych cenách o viac než štvrtinu a mierne rástli aj reštaurácie a pohostinstvá. Naopak, predaj a opravy motorových vozidiel zaznamenali približne desaťpercentný pokles tržieb a veľkoobchod ostal medziročne na približne rovnakej úrovni.
Zdroj: SITA.sk - Slováci menej nakupujú, maloobchod začal rok s poklesom, ktorý prekvapil aj analytikov © SITA Všetky práva vyhradené.
