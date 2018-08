Slováci minú počas dovolenky v priemere 420 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat minuli Slováci v roku 2016 na dovolenky priemerne 420 eur. Z tejto sumy zhruba polovicu minuli na Slovensku. Ešte v roku 2012 minuli na dovolenke, ktorá trvala viac ako štyri noci, v priemere 498 eur. Dovolenka zhltne najviac peňazí Švajčiarom, a to až 1163 eur, najmenej Rumunom, a to v priemere 209 eur. Česi minú na dovolenke okolo 250 eur. Výdavky zahŕňajú ubytovanie, stravu v reštaurácii, dopravu či nákup suvenírov a podobne.povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.Pri pohľade na účel týchto kratších výletov či dovoleniek najčastejšie ide o rekreačný pobyt. Na druhom mieste je návšteva rodiny či kamarátov. V roku 2016 Slováci za výlet či dovolenku, ktorá trvala štyri a viac nocí, minuli najviac peňazí práve na ubytovanie, a to v priemere 154 eur. Najmenej to bolo na kúpu suvenírov, a to necelých päť eur. Doprava bola tiež nákladnou položkou, pretože priemerne boli výdavky spojené s cestovaním 131 eur za štyri noci a viac. Zvyšnú časť tvorili rôzne ďalšie výdavky spojené s cestovaním, napríklad kúpa cestovného poistenia a podobne.V roku 2016 Európania minuli 428 miliárd eur na dovolenky či výlety, najčastejšie v zahraničí (55 %). Európania minuli 84 % všetkých výdavkov na dovolenkách či výletoch v rámci Európy. Najväčšiu časť výdavkov tvoria náklady na ubytovanie.Slováci minuli v roku 2016 na dovolenky či výlety doma a v zahraničí 2,316 miliardy eur. Na dovolenky na Slovensku minuli 865 miliónov eur.Len sedem z 28 krajín Európskej únie minulo viac ako polovicu z celkových výdavkov na dovolenky a výlety v roku 2016 práve vo vlastnej krajine. Najväčší podiel tvorili domáce dovolenky v Rumunsku (82 %), Grécku (76 %), Španielsku a Taliansku (obe 67 %), nasledovalo Francúzsko a Portugalsko (obe 66 %) a Bulharsko (61 %). Vo väčšine krajín, podobne ako na Slovensku, však ľudia najviac peňazí minú na výlete či dovolenke v zahraničí. Na čele rebríčka je Luxembursko (99 %), nasleduje Belgicko (93 %) a Malta (91 %).TASR informovala Slovenská sporiteľňa.