B. Bugár: V Rusku sa stále hovorí aj o bratskej pomoci

Na archívnej snímke predseda Most-Híd Béla Bugár. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 21. augusta (TASR) - Invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa pochovala boj o slobodnejšiu spoločnosť a spečatila osud krajiny na dlhé desaťročia. Ruská federácia však dodnes ospravedlňuje náš prepad, ktorý nepovažuje za okupáciu. Na sociálnej sieti to napísal líder koaličného Mosta-Híd a podpredseda Národnej rady (NR) SR Béla Bugár.zdôraznil.Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) v tejto súvislosti uviedla, že vpád okupačných tankov pred 50 rokmi bol agresiou.uviedla.Podľa jej slov v súčasnosti nestojíme na prahu žiadnej dejinnej udalosti, ktorá by nás nútila postoj k augustu '68 prehodnocovať, a o to je snaha o relativizáciu a zmenu pohľadu na "bratskú pomoc" nepochopiteľnejšia.dodala.Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) sa domnieva, že obete okupácie nemožno nazvať inak ako hrdinami.uzavrel.