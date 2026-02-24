Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 24.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

24. februára 2026

Slováci minuli na hazard 1,55 miliardy eur, dominujú online kasína



Online kasína ťahajú hazardný trh, štát vybral takmer 370 miliónov eur



Zdieľať
Slováci minuli na hazard 1,55 miliardy eur, dominujú online kasína

Slováci uzatvorili v roku 2025 stávky v celkovej výške 26,77 miliardy eur, pričom na výhrach im bolo vyplatených 25,22 miliardy eur. Na hazardných hrách tak celkovo minuli 1,55 miliardy eur, čo v porovnaní s rokom 2024 predstavuje nárast o 7,2 %. Vyplynulo to z údajov Úradu pre reguláciu hazardných hier.


Odvod do štátneho rozpočtu z hazardných hier dosiahol za rok 2025 podľa úradu 369,9 milióna eur, medziročne sa zvýšil o 22,67 milióna eur. Dominantné postavenie a medziročný rast zaznamenali internetové kasína, ktorých podiel na celkovom výťažku z hazardných hier bol 36,6 %. V roku 2024 to bolo 32,8 % a v roku 2021 21,6 %.

Výťažok z internetových hazardných hier dosiahol v roku 2025 sumu 568,6 milióna eur a odvody do štátneho rozpočtu boli na úrovni 151,1 milióna eur. „Predpokladáme, že rast online hazardných hier bude pokračovať aj naďalej. Je to prirodzený dôsledok technologického pokroku, dostupnosti výkonných smartfónov a prakticky neobmedzeného prístupu k internetu,“ uviedla generálna riaditeľka úradu Libuša Baranová. Doplnila, že jednou z priorít úradu je edukácia mladej generácie o rizikách hazardu.

Úrad zároveň poukázal na zmenu spotrebiteľského správania. Slováci podľa jeho údajov po prvý raz v kamenných herniach a kasínach prehrali menej než v internetových kasínach. Výťažok z kamenných herní a kasín dosiahol v roku 2025 sumu 469,3 milióna eur, čo bolo o 99,3 milióna eur menej ako v internetových kasínach. K poklesu prispel najmä ústup kamenných herní, pri ktorých výťažok tvoril 286,6 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 15,6 %. Naopak, výťažok kamenných kasín medziročne vzrástol o 40,7 milióna eur na 182,67 milióna eur.

Mierny medziročný nárast 3,4 % z pohľadu výťažku na 323,83 milióna eur zaznamenali aj športové stávky. Štát na odvodoch z kurzových stávok získal v roku 2025 sumu 89,12 milióna eur, medziročne o 2,2 milióna eur viac. Rastúcu popularitu podľa úradu potvrdzujú aj číselné lotérie, pri ktorých štát v roku 2025 na odvodoch vybral 51,29 milióna eur, čo je o 3,6 milióna eur viac než v roku 2024.

Úrad avizoval, že sa bude naďalej sústreďovať na rozvoj regulačných mechanizmov zameraných na ochranu hráčov a elimináciu nelegálnych praktík. Zároveň pripomenul, že od januára 2026 nadobudla účinnosť legislatívna zmena, na základe ktorej sa stal hlavným orgánom dohľadu nad ochranou spotrebiteľa v oblasti hazardných hier.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ako obnoviť vymazané správy na Messengeri - kompletný návod
<< predchádzajúci článok
Operácia očí po 50-ke - aké máte možnosti a čo je pre vás najvhodnejšie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 