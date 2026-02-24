Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 24.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Operácia očí po 50-ke - aké máte možnosti a čo je pre vás najvhodnejšie



Čože je to päťdesiatka? Známy song potvrdzuje, že vek je len číslo. Síce vás môže kde-tu pichnúť, ale tie najlepšie roky máte pred sebou.



Zdieľať
Operácia očí po 50-ke - aké máte možnosti a čo je pre vás najvhodnejšie

A trápiť vás nemusí ani zrak, ktorý býva menej spoľahlivý ako kedysi. Stačí, aby ste verili odborníkom a podstúpili zákrok, ktorý zvráti prirodzené starnutie oka. Čo všetko sa s vašimi očami deje po 50-ke a aké možnosti máte v oblasti liečby?

Zrak a jeho zmeny po 50-ke – prečo vidíte horšie?

Približne v polovici ľudského života môže s pribúdajúcim vekom vznikať viacero očných ochorení. Najčastejšie ide o presbyopiu a sivý zákal. Presbyopia je prirodzený proces, pri ktorom očná šošovka postupne stráca pružnosť. Nedokáže sa dostatočne prispôsobiť pri pohľade na blízko, čo vedie k rozmazanému čítaniu a únave očí.

Presbyopia alebo starecká slabozrakosť je strata schopnosti zaostrovať na blízko. Zaostrovací aparát a ľudská šošovka už nie sú s pribúdajúcim vekom dostatočne flexibilné na to, aby dokázali zaostriť,“ hovorí MUDr. Pavol Veselý z Očnej Kliniky VESELY.

Začínajúci sivý zákal, kataraktu, okrem zhoršeného videnia sprevádzajú aj symptómy ako znížené rozpoznávanie farieb a pocit oslnenia. Pri sivom zákale si veľa ľudí zamieňa toto ochorenie s refrakčnými chybami zraku. Avšak dioptrické okuliare nepomáhajú. Pre presnú diagnostiku neváhajte kontaktovať oftalmológa, ktorý odhalí všetky zmeny v oku.

Nie ste si istí diagnózou? Vyšetrenie očí je kľúčové

Pravidelné vyšetrenia očí sú kľúčové, aby sa problém zachytil včas a zvolilo sa správne riešenie. Počas vyšetrenia vám bude zmeraná zraková ostrosť, zhodnotí sa stav rohovky aj šošovky, získate obraz očného pozadia a hodnoty vnútroočného tlaku. Ako spoznáte skutočne dobrého očného lekára? Je to jednoduché – okrem výsledkov prístrojov vloží do konzultácie aj ľudský faktor. Rozhovor o vašom životnom štýle mu pomôže určiť najvhodnejší typ liečby.

Laserová operácia očí verzus výmena šošovky

Laserové operácie očí sú pre mnohých ľudí strašiakom, ale pravdou je, že vďaka týmto zákrokom je možné upraviť tvar rohovky, odstrániť krátkozrakosť, ďalekozrakosť aj astigmatizmus. U ľudí v staršom veku nastávajú zmeny v zrakovej ostrosti hlavne kvôli už spomínanej presbyopii. Znížená elasticita šošovky sa nedá laserom odstrániť. V tomto prípade pomôže jedine výmena šošovky.

Refrakčná výmena šošovky u ľudí po 50-ke odstráni príčiny problémov so zrakom. Výmena sa vykonáva metódami PRELEX alebo FemtoPRELEX. Pri zákrokoch sa prirodzená šošovka, ktorá už stráca pružnosť alebo sa začína zakaľovať, nahradí vnútroočným implantátom. Vďaka implantátu uvidíte opäť ostro na všetky vzdialenosti.

Zákrok PRELEX je zároveň prevenciou pred sivým zákalom, teda postupným zakaľovaním šošovky vplyvom starnutia, ktorý sa začína prejavovať u ľudí po prekročení šesťdesiatky a týka sa každého bez rozdielu,“ hovorí očná lekárka MUDr. Veronika Combová z VESELY Očnej Kliniky.

Aké sú hlavné rozdiely zákrokov PRELEX a FemtoPRELEX?

Metóda PRELEX je klasická refrakčná výmena šošovky, ktorá prebieha pod dohľadom chirurga. Druhá metóda FemtoPRELEX je vlastne vylepšený zákrok, pri ktorom sa využíva femtosekundový laser. Laser zvyšuje presnosť jednotlivých krokov operácie. Pripraví puzdro šošovky a rozdelí ju na malé fragmenty, čím sa znižuje zaťaženie oka.

Celý zákrok je ambulantný, bezbolestný a trvá približne 10 až 15 minút. Počas operácie ste pri vedomí, ale vďaka lokálnej anestézii nepociťujete bolesť. Na klinike VESELY sa využívajú implantáty, ktoré umožňujú vloženie cez minimálne rezy. Tento dizajn a materiál (mäkký hydrofóbny akrylát) sú zárukou zrakovej ostrosti.

Život po operácii očí – vstup do nového života

Operácia očí je rýchla a už po pár minútach uvidíte ostro. Na druhý deň môžete fungovať prakticky bez obmedzení. Oko však napriek šetrnosti potrebuje čas na regeneráciu. Preto musíte do očí aplikovať predpísané očné kvapky, obmedziť pobyt na ostrom slnku, nosiť slnečné okuliare, vyhýbať sa saunám a prašnému prostrediu.

Zlepšenie zraku po operácii je ako vstup do nového života. Farby sú jasnejšie, kontrast výraznejší a videnie stabilnejšie. Veľa pacientov opísalo návrat zrakovej ostrosti ako pocit úľavy, keď si každé ráno uvedomíte, že nemusíte hľadať okuliare. Chcete tento pocit zažiť aj vy?

Ak máte po päťdesiatke pocit, že sa váš zrak zhoršuje, nečakajte, kým vás obmedzí ešte viac. Každý odkladaný mesiac znamená ďalšie kompromisy v každodennom živote. Objednajte sa na vyšetrenie do VESELY Očná Klinika a zmeňte svoju závislosť od okuliarov na nový pohľad na svet.

 


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Vláda plánuje obmedziť volebné právo Slovákov žijúcich v zahraničí, upozorňujú progresívci – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 