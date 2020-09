Slováci môžu cestovať do Holandska bez testu na COVID-19, nemusia ísť ani do karantény

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí občania môžu vycestovať do Holandska aj bez predloženia negatívneho testu na ochorenie COVID-19 či absolvovania povinnej karantény. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) na svojej oficiálnej webovej stránke.Konzílium epidemiológov pritom 27. augusta zaradilo Holandsko spolu so Španielskom, Francúzskom, Chorvátskom, Belgickom a Maltou na zoznam červených krajín.Pri cestovaní z Holandska na Slovensko je od utorka nariadené zotrvať v domácej izolácii počas desiatich dní. Po návrate z tejto krajiny je tiež potrebné kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý zabezpečí občanovi testovanie na ochorenie COVID-19.Slovenskí občania môžu v prípade cestovania do zahraničia využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovom sídle ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.