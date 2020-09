Trnka bude opäť čeliť disciplinárnemu konaniu, môže prísť o funkciu prokurátora

Údajné vydieranie Haščáka

Zbavenie funkcie prokurátora

1.9.2020 (Webnoviny.sk) - Disciplinárna komisia prokuratúry bude v piatok 4. septembra pokračovať v konaní vo veci bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku . Predošlé pojednávanie v tomto prípade komisia 23. júna prerušila na neurčito s tým, že si k záležitosti medializovaných vyjadrení o rozhovore s Marianom Kočnerom a k prepusteniu Jozefa Majského z väzby vyžiada stanovisko Etickej komisie prokuratúry.Etická komisia prokuratúry k tejto veci zasadala ešte 7. júla v Banskej Bystrici. Výsledkom bolo konštatovanie porušenia pravidiel prokurátorskej etiky zo strany bývalého šéfa prokuratúry.Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka čelí disciplinárnemu stíhaniu pre svoje vyjadrenia k nahrávke rozhovoru s neskôr viacnásobne stíhaným Marianom Kočnerom. Nahrávka sa týkala údajného vydierania predstaviteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka pre kauzu Gorila. Návrh na stíhanie konkrétne poukazuje na to, ako sa Dobroslav Trnka v súvislosti s nahrávkou vyjadril v októbri 2019 pre TV Markíza. Uviedol vtedy, že na nahrávke „môžu byť udalosti, ktoré by mohli byť v reálnom čase stotožnené“.Na disciplinárnom pojednávaní 2. júna však právna zástupkyňa Dobroslava Trnku uviedla, že on sám odmieta akékoľvek spájanie jeho osoby s obsahom konverzácie na nahrávke. „Nie je si istý, či ide o jeho hlas,“ povedala s tým, že nahrávka je v zlej kvalite a mohla byť napríklad technicky upravená. „Jeho hlas je pomerne všedný, dá sa jednoduchým spôsobom napodobiť,“ skonštatovala. Dobroslav Trnnka pritom pripustil, že sa s Marianom Kočnerom pozná, podľa vlastných slov však nemohol predpokladať, že sa z neho stane trestne stíhaná osoba. „Za posledných päť rokov sa nestretli vôbec,“ uviedla právnička Dobroslava Trnku.Návrh sa tiež týka vyjadrení k prepusteniu podnikateľa Jozefa Majského z väzby v roku 2004. Dobroslav Trnka podľa prokuratúry v tejto súvislosti nepravdivo tvrdil, že ho vtedy krajská prokuratúra v Košiciach informovala, že dôvody väzby obvineného pominuli. „Toto tvrdenie Dobroslava Trnku bolo klamstvo,“ skonštatoval zástupca Generálnej prokuratúry SR, ktorá disciplinárne stíhanie Dobroslava Trnku navrhla.V prípade uznania viny Dobroslavovi Trnkovi hrozí zbavenie funkcie prokurátora. Dobroslav Trnka bol na čele prokuratúry v rokoch 2004 až 2011. Od októbra minulého roku má pozastavený výkon funkcie prokurátora.