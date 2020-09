Slováci môžu do Čiernej Hory cestovať bez obmedzení, pri návrate je však potrebná domáca izolácia

Prísne opatrenia

Nariadená izolácia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2020 (Webnoviny.sk) - Do Čiernej Hory je možné vstúpiť bez obmedzení, pri návrate však treba počítať s domácou izoláciou. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.V krajine platia naďalej opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Je povinné nosenie rúška v interiéroch a hromadnej doprave, zhromažďovanie je povolené za účasti maximálne 40 osôb v otvorených priestoroch a 20 osôb v zatvorených priestoroch.Ministerstvo informuje, že Slováci, ktorí majú obvyklý pobyt na území Slovenska a nenavštívili krajinu, ktorú Čierna Hora považuje za nebezpečnú, môžu vstúpiť na jej územie bez obmedzení.V krajine naďalej platia rôzne opatrenia. Okrem obmedzenia zhromažďovania bola reštauráciám, barom a kaviarňam skrátená otváracia doba do 01.00 hod. Na celom území krajiny je taktiež zákaz prevádzky nočných klubov a diskoték.Čierna Hora sa však nenachádza na zozname menej rizikových krajín z pohľadu Slovenska, čo znamená, že bezprostredne pri príchode treba oznámiť túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.Ľuďom sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Izolácia je nariadená aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.Slováci môžu v prípade núdze kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Podgorici: +382 67 654 959 alebo MZVEZ +421 2 5978 5978. Adresa slovenského veľvyslanectva v Podgorici je Crnogorskih Serdara 5, 81000, Podgorica.