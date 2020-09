V Európe sa každé ôsme úmrtie pripisuje znečisteniu ovzdušia či zlej kvalite vody

Zdravie obyvateľstva

8.9.2020 (Webnoviny.sk) - Znečisteniu možno pripísať každé ôsme úmrtie v Európe, uvádza sa v novej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA), o ktorej informuje spravodajský portál BBC.Faktory ako znečistenie ovzdušia , hluk, zhoršená kvalita vody a tiež vystavenie chemikáliám , prispeli k 13 % všetkých úmrtí. Najhoršie zasiahnuté znečistením sú pritom podľa správy chudobnejšie komunity a zraniteľní ľudia. "Na ochranu najzraniteľnejších je potrebné podniknúť rázne kroky," konštatuje EEA."Je jasné prepojenie medzi stavom životného prostredia a zdravím nášho obyvateľstva," upozornil eurokomisár pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius, podľa ktorého musí každý pochopiť, že starostlivosťou o planétu nezachraňujeme len ekosystémy, ale aj životy.Správu európskej agentúry sídliacej v Kodani zverejnili v utorok. Odhalila pritom, že celkovo 630-tisíc predčasných úmrtí v EÚ v roku 2012 možno pripísať environmentálnym faktorom. Práve z tohto roku pochádzajú najnovšie dostupné dáta.Znečistenie ovzdušia prispelo k 400-tisíc úmrtiam za rok a hluk bol faktorom v zhruba 12-tisíc prípadoch. Zvyšné úmrtia pripísali extrémnemu počasiu, ako sú napríklad horúčavy.V správe EEA sa pritom podľa BBC objavili aj pozitíva. Predčasné úmrtia spájané so znečistením ovzdušia napríklad na uvedenú úroveň klesli z milióna v roku 1990. Dobre je na tom aj kvalita vody naprieč väčšinou Európy.Zaznamenali však jasné rozdiely medzi západnou a východnou Európou. "Percento úmrtí, ktoré možno pripísať environmentálnym faktorom, sa pohybuje od 9 % v Nórsku a na Islande až po 23 % v Albánsku a 27 % v Bosne a Hercegovine," upozorňuje agentúra v správe.Spomedzi členských štátov EÚ je na tom najhoršie Rumunsko s 19 %. Medzi najhoršie zasiahnuté krajiny patria aj Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko.Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spôsobuje znečistenie ovzdušia ročne milióny úmrtí na celom svete a zodpovedá za tretinu úmrtí na mŕtvicu, rakovinu pľúc a srdcové ochorenia. Správa WHO o hlukovom znečistení zase vysvetľuje, že hluk prispieva zvyšovaním krvného tlaku a stresových hormónov k srdcovým problémom.