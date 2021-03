Slováci môžu dostať za dovolenku v zahraničí mastnú pokutu, policajti budú kontrolovať účel cesty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.3.2021 - Za vycestovanie do zahraničia s cieľom rekreácie hrozí bloková pokuta do výšky tisíc eur. Upozornila na to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Dodala, že tento priestupok bude možné prejednať až do dvoch rokov od jeho spáchania. Cesty do zahraničia s cieľom rekreácie budú totiž od soboty 20. marca obmedzené.Vyplýva to z uznesenia vlády SR zo 17. marca, ktorým bolo predĺžené trvanie núdzového stavu. Policajný zbor bude podľa Bárdyovej dôsledne kontrolovať a preverovať účel vycestovania osôb do zahraničia. „Policajti budú kontroly vykonávať aj na letisku v Bratislave, Košiciach a Poprade, tiež na letiskách na celom území Slovenskej republiky, najmä pri letoch do obvyklých dovolenkových destinácií,“ priblížila Bárdyová.Zároveň dodala, že preverovanie účelu cesty do zahraničia môže spôsobiť navýšenie čakacej doby vybavovacieho procesu. Z daného dôvodu by sa mali občania, ktorí odlietajú do zahraničia leteckou dopravou na iný účel ako na rekreáciu, dostaviť k odletu v dostatočnom časovom predstihu. K zrýchleniu procesu preverovania pomôže aj predloženie hodnoverných dokladov preukazujúcich účel cesty.