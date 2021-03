Slováci musia pri vstupe do Írska predložiť negatívny PCR test, bez potvrdenia im môže hroziť až väzenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Všetci cestujúci, s výnimkou cestujúcich zo severného Írska, majú povinnosť predložiť pri vstupe do Írska negatívny PCR test , vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom. Cestujúci musia predložiť potvrdenie o negatívnom teste pred nástupom na palubu lietadla, alebo nalodením sa na loď.Ak cestujúci príde do krajiny bez potvrdenia o negatívnom teste, hrozí mu pokuta do výšky 2 500 eur, alebo odňatie slobody do šiestich mesiacov, prípadne oboje. Cestujúci bez negatívneho testu budú zároveň umiestnení do štátnej karantény , ktorú si cestujúci hradí sám. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Cestujúci, ktorí prichádzajú z červených či šedých oblastí, musia svoj pohyb na 14 dní obmedziť. „Po príchode do Írska je možnosť najskôr na piaty deň absolvovať PCR test a v prípade negatívneho výsledku nie je potrebné dodržať 14-dňovú dobu s obmedzením pohybu,“ pripomína MZVEZ SR s tým, že Slovensko, ako aj väčšina štátov Európskej únie (EÚ) , sa aktuálne nachádza v červenej zóne.Všetci cestujúci sú zároveň povinní vyplniť formulár s osobnými údajmi a v prípade nevyplnenia im hrozí pokuta do výšky 2 500 eur, alebo odňatie slobody do šiestich mesiacov. Aktuálne neplatia žiadne výnimky pri vstupe pre osoby, ktoré prekonali COVID-19, alebo boli proti tejto chorobe zaočkované.