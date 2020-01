Slováci na ME vo vodnom póle podľahli aj Nemcom a postup do osemfinále sa im poriadne vzdialil

Majstrovstvá Európy vo vodnom póle – muži



Budapešť (Maď.) – utorok:



A-skupina

Nemecko - Slovensko 8:5 (4:1, 1:2, 3:2, 0:0)

Góly SR: Čaraj, Zaťovič, Furman, Marek Tkáč a Baláž po 1, rozhodovali: Berišvili (Gruz.) a Rakovič (Srb.)



Zostava SR: Hoferica, Kozmér - Čaraj, Zaťovič, Furman, Mitruk, Molnár, Maroš Tkáč, Marek Tkáč, Bielik, Kováčik, Kolárik, Baláž



16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí vodnopóloví reprezentanti neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách Európy v Budapešti.Pod vedením trénera Petra Nižného vo štvrtok predpoludním prehrali v súboji základnej A-skupiny s výberom Nemecka 5:8 a na turnaji sú stále bez bodu. V sobotu 18.1. ich čaká duel proti favorizovaným Chorvátom a tak je zrejmé, že v skupine skončia na poslednom štvrtom mieste a na ME budú bojovať iba v skupine o 13. - 16. miesto.Vo štvrtkovom súboji sa Nemci veľmi rýchlo ujali trojgólového vedenia, na ktoré reagoval Adam Furman, v druhej časti na priebežný 2:4 skorigoval skúsený Juraj Zaťovič a na 3:4 Marek Tkáč. Hráči Nemecka sa však nenechali zaskočiť a opäť zvýšili svoj náskok a duel dotiahli do víťazného konca. V tíme SR sa do streleckej listiny zapísali Matej Čaraj a Samuel Baláž.Zo štvorčlennej skupiny postúpi iba víťaz priamo do štvrťfinále, tímy na druhej a tretej priečke poputujú do osemfinále a štvrté družstvo bude bojovať o konečné 13. až 16. miesto.