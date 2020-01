Kužmovú ani Schmiedlovú nepotešil žreb hlavnej súťaže Australian Open, čakajú ich silné súperky

Náročné druhé aj tretie kolo

Plíšková si zmeria sily s Mladenovicovou

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenské tenistky Viktória Kužmová a Anna Karolína Schmiedlová vo štvrtok spoznali mená súperiek v hlavnej súťaži ženskej dvojhry na blížiacom sa Australian Open v Melbourne. Prvá menovaná sa v úvodnom kole stretne s 38. hráčkou svetového rebríčka Nemkou Juliou Görgesovou, s ktorou má negatívnu vzájomnú bilanciu 1:4.Schmiedlová bude mať ešte náročnejšiu úlohu, keď vyzve šiestu nasadenú Švajčiarku Belindu Bencicovú. V doterajších dvoch vzájomných súbojoch si pripísala jedno víťazstvo.V prípade prekvapivého úspechu v prvom kole by Slovenky nečakali ľahké súperky ani v druhom zápase. Kužmová by sa stretla s víťazkou duelu medzi 13. nasadenou Chorvátkou Petrou Martičovou a Američankou Christinou McHalovou.V prípadnom treťom kole môže nastúpiť proti 18. nasadenej Američanke Alison Riskeovej. Schmiedlová by si v druhom kole zmerala sily s úspešnejšou z duelu medzi Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a jednou z kvalifikantiek. V treťom kole by ju pravdepodobne čakala Estónka Anett Kontaveitová.Nasadená jednotka ženského "pavúka" Austrálčanka Ashleigh Bartyová nastúpi v prvom kole proti Ukrajinke Lesii Curenkovej. Nepríjemnejšiu súperku bude mať česká dvojka Karolína Plíšková, proti ktorej sa postaví Francúzka Kristina Mladenovicová. Obhajkyňu prvenstva Japonku Naomi Osakovú preverí Češka Marie Bouzková.V mužskej časti bude prvý nasadený Španiel Rafael Nadal čeliť Bolívijčanovi Hugovi Dellienovi. Dvojka "pavúka" a obhajca titulu Srb Novak Djokovič nastúpi proti Nemcovi Janovi-Lennardovi Struffovi.Švajčiar Roger Federer v pozícii trojky vyzve Američana Steva Johnsona. Šancu na postup do hlavnej súťaže mužskej dvojhry majú aj viacerí slovenskí tenisti, ktorí bojujú v kvalifikácii.