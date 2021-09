Slováci na ME vo volejbale podľahli Chorvátom, ale stále môžu postúpiť do osemfinále

Ťahali za kratší koniec

Rozhodli maličkosti

9.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská mužská volejbalová reprezentácia na majstrovstvách Európy prehrala v súboji základnej D-skupiny s výberom Chorvátska 1:3 (25, -19, -19, -29) a želaný postup do osemfinále play-off sa jej vzdialil.Zverenci trénera Mareka Kardoša však v estónskom Tallinne stále majú všetko vo svojich rukách, vo štvrtok popoludní však musia zdolať Nemcov a spoliehať sa na to, že úradujúci olympijskí šampióni Francúzi uhrajú v neskoršom súboji s domácimi Estóncami aspoň dva body.Slováci z doterajších štyroch vystúpení na kontinentálnom šampionáte získali jeden triumf a pripísali si tri prehry. Francúzi, Nemci aj Chorváti už majú istý prienik do vyraďovacej časti.Slovenskí volejbalisti v stredu podvečer v napínavej koncovke získali prvý set, no v ďalších troch ťahali za kratší koniec."Mrzí to. Bez kvalitného prvého podania nemôžeme hrať, proti Chorvátom sme ich pokazili neúrekom, aj ľahké servisy. Váha stretnutia nám zrejme príliš zväzovala ruky. V útoku sme hrali dobre, nedodržali sme však niektoré taktické pokyny v obrane. Nemci budú favoriti, no videli sme už, že pri určitej konštelácii sa s nimi dá hrať. Musíme ísť do toho s plným rizikom a byť veľmi disciplinovaní v obrane," zhodnotil kouč Kardoš podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Sklamanie z prehry s Chorvátmi vyjadril slovenský blokár Šimon Krajčovič . "Zápas sme nezvládli a naopak, Chorváti hrali bez tlaku a postup mali prakticky istý. V prvom sete sme síce kazili servis, ale tlačili sme a dokázali sme niečo ubrániť. Od druhého setu nás podaním pritlačil ich univerzál, zatiaľ čo my sme sa do servisu nevedeli trafiť a mali sme to ťažké v obrane. Vo štvrtom sete sme opäť cítili, že nemáme čo stratiť, zdvihli sme sa, ale nestačilo to. Stále ešte žije malá šanca, proti Nemcom však budeme musieť hrať vabank a na hrane možností. Netreba vešať hlavy, treba do toho ísť naplno a zajtrajšok rozhodne," poznamenal.Podľa nahrávača SR Filipa Palguta v súboji s Chorvátmi rozhodlo, že Slováci si nedokázali poradiť so servisom súperovho univerzála a ubrániť krajných hráčov."Robili veľmi veľa bodov aj po negatívnom príjme, čo nás dosť ubíjalo. Chorváti nás odtiahli od siete a nevedeli sme si s tým poradiť. Štvrtý set sa skončil o dva body, rozhodli maličkosti. Proti Nemcom musíme hrať odvážne, aj s rizikom a musí nám to vychádzať. Ak to pôjde, verím, že ich môžeme potrápiť a môže sa dostaviť aj výsledok," myslí si.Duel Nemecko - Slovensko je v Tallinne na programe vo štvrtok o 16.00 h SELČ, o tri hodiny neskôr nastúpia Francúzi proti Estóncom. Ak v záverečný deň skupinovej časti prehrajú slovenskí aj estónski volejbalisti, do ostravského osemfinále ME postúpia Lotyši. Kontinentálny šampionát okrem Estónska a Česka hostia aj Fínsko a Poľsko.