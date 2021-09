Djokoviča delia dve víťazstvá od kalendárneho Grand Slamu, v semifinále na US Open ho vyzve Zverev (video)

Prišiel o prvý set

Myslí na základy

Fernandezová vyzve Sobolenkovú

Semifinálové dvojice dvojhry na tenisovom US Open 2021:Muži

Novak Djokovič (Srb-1) - Alexander Zverev (Nem.-4)

Félix Auger-Aliassime (Kan.-12) - Daniil Medvedev (Rus.-2)Ženy

Emma Raducanová (V. Brit.) - Maria Sakkariová (Gréc.-17)

Leylah Fernandezová (Kan.) - Arina Sobolenková (Biel.-2)





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.9.2021 (Webnoviny.sk) - Srbského tenistu Novaka Djokoviča delia už len dve víťazstvá od dosiahnutia kalendárneho Grand Slamu. Tridsaťštyriročný belehradský rodák, ktorý je lídrom rebríčka ATP od februára 2020, totiž v aktuálnej sezóne vyhral prvé tri grandslamové turnaje - Australian Open Wimbledon - a v tom štvrtom sa prebojoval už do semifinále.Na US Open americkom New Yorku ho vo štvrťfinále nezastavil Talian Matteo Berrettini , ktorého zdolal rovnako ako v júli vo finále Wimbledonu. Na postup medzi kvarteto najlepších potreboval Srb štyri sety, za 210 minút napokon triumfoval 5:7, 6:2, 6:2, 6:3. Djokovič svoju tohtoročnú zápasovú bilanciu na grandslamových turnajoch vylepšil na 26:0.O prvý set v súboji s Berrettinim prišiel vinou sedemnástich nevynútených chýb, v ďalších troch setoch ich Djokovič spravil spolu len jedenásť. "Bezpochyby to boli moje tri najlepšie sety na tomto turnaji," zhodnotil Srb, ktorý v USA môže získať už 21. grandslamový titul."Na prvý set som musel čím skôr zabudnúť a kráčať ďalej. Od druhého setu som hral úplne na inej úrovni a držal som to až do poslednej loptičky. To mi dodáva ešte viac sebavedomia pred ďalším duelom," poznamenal.O postup do finále bude v piatok bojovať s Nemcom Alexandrom Zverevom , ktorý ho v tomto roku zdolal v semifinále olympijského turnaja v japonskom Tokiu, no podľahol mu v úvode sezóny na ATP Cupe v Melbourne aj vo štvrťfinále Australian Open rovnako v Melbourne. "Som poriadne nabudený. Čím väčšia výzva, tým viac slávi prináša," prezradil Djokovič.A čo hovorí Srb na skutočnosť, že je už veľmi blízko ku kalendárnemu Grand Slamu, ktorý zatiaľ naposledy dosiahol v roku 1969 legendárny Rod Laver? "Uvedomujem si to a dodáva mi to motiváciu. Ak by som nad tým začal premýšľať až príliš, mentálne by ma to zaťažilo. Preto musím v prvom rade myslieť na základy a to je to, čo u mňa funguje," dodal.Len na doplnenie, spomenutý Austrálčan Rod Laver okrem roku 1969 dosiahol kalendárny Grand Slam aj v roku 1962. Pred ním to v roku 1938 dokázal aj Američan Don Budge.Druhú dvojicu semifinále dvojhry mužov tvoria Kanaďan Félix Auger-Aliassime a Rus Daniil Medvedev . Medzi ženami vo štvrťfinále vypadla olympijská šampiónka Belinda Bencicová zo Švajčiarska, nad jej sily bola mladá Britka Emma Raducanová.Tá si v semifinále zmeria sily s Grékyňou Mariou Sakkariovou , tá vyradila Češku Karolínu Plíškovú . Medzi kvarteto najlepších sa dostala aj mladá Kanaďanka Leylah Fernandezová postupom cez Ukrajinku Jelinu Svitolinová (Monfilsovú) a v ďalšom súboji vyzve Bielorusku Arinu Sobolenkovú