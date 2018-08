Slováci na Memoriáli Václava Ježka odohrajú štyri zápasy

Ilustračná snímka Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj



program SR 18:



utorok 21. augusta: Maďarsko – Slovensko (14.00, Hradec Králové)



streda 22. augusta: Japonsko – Slovensko (17.00, Chlumec nad Cidlinou)



piatok 24. augusta: Ukrajina – Slovensko (16.00, Chlumec nad Cidlinou)



sobota 25. augusta: zápas o umiestnenie







nominácia SR 18:



brankári: Ivan Rehák (FC Spartak Trnava), Erik Búš (FC Nitra)



obrancovia: Tomáš Nemčík (MŠK Žilina), Ondrej Matejka, Nikolas Valo (obaja AS Trenčín), Ivan Mesík (FC Spartak Trnava), Alexander Tóth (ŠK Slovan Bratislava), Šimon Ondrej (1. FC Tatran Prešov), Matúš Katunský (FK Železiarne Podbrezová), Mário Strákoš (FC Nitra)



stredopoliari: Ján Bernát, René Holáň, Patrik Iľko, Filip Mráz (všetci MŠK Žilina), Adam Laurinec (AS Trenčín), Samuel Lavrinčík, Filip Lichý (obaja ŠK Slovan Bratislava), Kristián Bari (DAC 1904 Dunajská Streda), Viktor Mička (FK Senica), Dominik Topoľský (Olympique Marseille)



útočníci: Lukáš Letenay (AS Trenčín), Denis Giesser (ŠK Slovan Bratislava







náhradníci:



brankári: Viliam Hynek (1. FC Tatran Prešov), Jakub Mikunda (MŠK Žilina)



obrancovia: Šimon Dolinský, Matúš Malý (obaja DAC 1904 Dunajská Streda)



stredopoliari: Patrik Danek (FC Nitra), Michal Dopater (MFK Ružomberok), Samuel Ďatko, Roland Galčík (obaja FK Železiarne Podbrezová), Filip Tatranský (AS Trenčín), Samuel Benovič (FC Spartak Trnava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 18 rokov sa v auguste predstaví na Memoriáli Václava Ježka v Hradci Králové. Zverenci trénera Alberta Rusnáka na tomto medzinárodnom turnaji absolvujú štyri stretnutia.Podľa informácie na oficiálnom webe SFZ sa najprv v utorok 21. augusta stretnú s rovesníkmi z Maďarska. V stredu 22. augusta budú čeliť Japoncom a v piatok 24. augusta Ukrajincom. V sobotu 25. augusta ich čaká duel o konečné umiestnenie. Rusnák nominoval 22 hráčov.