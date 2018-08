Slovenskí slalomári túžia na majstrovstvách v Čunove zažiariť

Na snímke kanoista Marko Mirgorodský počas mediálneho tréningu slovenskej reprezentácie vo vodnom slalome pre ME juniorov a ME do 23 rokov na kanáli v Čunove 13. augusta 2018. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Slovensko budú reprezentovať:



C1m-23: Marko Mirgorodsky, Martin Dodok, Marko Gurecka



C1m-juniori: Ľudovít Macúš, Juraj Mráz, Fedor Červenka



K1ž-23: Eliška Mintálová, Michaela Haššová, Simona Maceková



K1ž-juniorky: Lucia Murzová, Soňa Stanovská, Kristína Ďurecová



K1m-23: Jakub Grigar, Jakub Stanovský, Andrej Málek



K1m-juniori: Matúš Štaffen, Matej Pašek, Patrik Juríček



C1ž-23: Monika Škáchová, Simona Maceková, Simona Glejteková



C1ž-juniorky: Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová, Mahuliena Ďurecová







Program MEJ/23 v Čunove



štvrtok: 10.30 kvalifikácia juniorov K1m, C1ž, do 23 rokov K1m, C1ž



piatok: kvalifikácia juniorov K1ž, C1m, do 23 rokov K1ž, C1m, 14.45 finále tímov všetkých kategórií



sobota: 10.00 semifinále a finále juniorov K1m, C1ž, do 23 rokov K1m a C1ž



nedeľa: 10.30 semifinále a finále juniorov K1ž a C1m, do 23 rokov K1ž a C1m

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čunovo 15. augusta (TASR) - Na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v kategóriách juniorov a do 23 rokov sa očakáva, že Slováci zažiaria v domácom kanáli v Čunove podstatne výraznejšie ako nedávno na MSJ/23. Z talianskeho strediska Ivrea priniesli len tri medaily, z toho dve individuálne. Nezabrali im niektoré veľké osobnosti mládežníckych kategórií a bilanciu zachránila juniorka Soňa Stanovská, strieborná v kajaku, bronzová v kanoe, zlato pripojila hliadka 3xK1 žien do 23 rokov.Vlani na MEJ/23 v nemeckom Hohenlimburgu nazbierali Slováci päť vzácnych kovov 2-2-1. V historickej bilancii oboch kategórii vystúpil medailový počet už na 72 (30-15-27) a počet zlatých sa zaokrúhlil na 30. Teraz by mali znalosť čunovských perejí využiť opäť viacerí, najmä tí najskúsenejší, singlista Mirgorodský, kajakári Grigar i Málek, kanoistky i kajakárky do 23 rokov a juniorka Soňa Stanovská v oboch kategóriách C1 a K1.